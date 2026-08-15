"Как шакалы, готовые прибить и обгадить". Футболист "Динамо" ответил болельщикам на критику

Вингер киевского "Динамо" Владислав Кабаев резко отреагировал на критику со стороны одного из болельщиков в социальной сети Threads. Футболист заявил, что после неудач многие фанаты начинают нападать на игроков, хотя во время успехов команды предпочитают молчать.

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Поводом для спора стал комментарий пользователя, который написал, что Кабаев оказался в "Динамо" благодаря удачным выступлениям за "Зарю", однако в столичном клубе не смог показать прежний уровень. Также болельщик предположил, что игрок не покинет команду из-за высокой зарплаты, и отметил, что ему тяжело наблюдать за игрой киевлян.

Отвечая на эти слова, Кабаев заявил, что уважает чужое мнение, однако обратил внимание на реакцию части аудитории после неудачных результатов.

"Пусть это будет твоё мнение. Я не в том положении, чтобы высказывать своё мнение, и, как показывает практика, когда был результат, а он был, то тишина, а когда нет ни игры, ни результата – тут, как шакалы, готовы прибить и обосрать", — написал футболист в своём аккаунте и закрыл общий доступ к нему.

Игрок подчеркнул, что понимает недовольство болельщиков и осознает ответственность за результаты "Динамо". При этом он напомнил, что не видел автора критического комментария среди тех, кто поддерживал команду после чемпионского сезона и его вызовов в сборную Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" в четверть вылетело из Лиги конференций. В третьем квалификационном раунде турнира подопечные Игоря Костюка уступили азербайджанскому "Карабаху" и завершили выступления в еврокубке.

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