Искусственный интеллект дал прогноз на результат 'Динамо' в квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" успешно начало новый еврокубковый сезон, дважды разгромив мальтийский "Хамрун Спартанс" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов с одинаковым счетом 3:0. Теперь за путевку в плей-офф отбора "бело-синие" поспорят с кипрским "Пафосом", который сенсационно выбил тель-авивский "Маккаби" 1:1 и 1:0.

Видео дня

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, ожидает увидеть в этом противостоянии победу украинской команды. Нейросеть отмечает, что у игроков кипрской команды нет опыта выступлений на таком уровне, что делает киевлян фаворитом.

"Учитывая опыт "Динамо" в еврокубках, их текущую форму и уверенные результаты в предыдущем раунде, киевский клуб выглядит фаворитом в этой паре. "Пафос" может создать проблемы благодаря своей компактной игре в обороне, но недостаток опыта на таком уровне, вероятно, скажется на их стабильности. Мой прогноз: "Динамо" Киев пройдет "Пафос" по сумме двух матчей с вероятным общим счетом вроде 3:1 или 4:2. Ожидаю, что "Динамо" выиграет домашний матч в Люблине с преимуществом в один-два гола, а на выезде сможет удержать ничью или минимальную победу", – поделился прогнозом ИИ.

Отметим, что первую встречу "Динамо" и "Пафос" проведут во вторник, 5 августа. Игра на Кипре состоится ровно через неделю.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" получило запрос из Англии по вопросу трансфера футболиста сборной Украины за 60 миллионов евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!