'Динамо' с общим счетом 6:0 вышло в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Видео

"Динамо" прошло мальтийский "Хамрун Спартанс" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. После разгрома в первой встрече, номинально домашний матч в Люблине завершился победой киевлян со счетом 3:0.

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Поединок начался с высокой активности украинского клуба. Уже на 12-й минуте Николай Шапаренко подал угловой, и Кристиан Биловар ударом головой открыл счёт. Однако спустя минуту взятие ворот было отменено после просмотра VAR — арбитр зафиксировал игру рукой.

Тем не менее, "Динамо" продолжило давить и добилось своего. На 28-й минуте Владислав Ванат воспользовался ошибкой в обороне соперника и с близкого расстояния поразил ворота — 1:0.

А уже на 36-й минуте Владимир Бражко удвоил преимущество киевлян, точно пробив после разрезающей передачи в штрафную.

В течение тайма у подопечных Александра Шовковского было ещё несколько моментов. Анри Бонелло несколько раз выручал "Хамрун", в том числе после ударов Караваева и Ваната. Также стоит отметить уверенную игру Шапаренко, активно дирижировавшего атакой и регулярно обострявшего у чужих ворот.

Гости из Мальты редко переходили центр поля, и единственный опасный момент у них возник на 30-й минуте, когда Коффи пробил мимо штанги с убойной позиции. В остальном защита киевлян справлялась без особых проблем.

После перерыва "Динамо" полностью контролировало игру и не дало сопернику ни единого шанса. На 82-й минуте точку в игре поставил Тарас Михавко.

В третьей квалификации киевляне сыграют с победителем пары "Пафос" (Кипр) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль). Первая игра завершилась со счетом 1:1. Ответная встреча состоится 30 июля.

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