Определился соперник 'Динамо' в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" встретится с кипрским клубом "Пафос" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Соперник украинцев стал известен после ответного матча второго раунда, в котором "Пафос" на выезде обыграл "Маккаби" Тель-Авив со счётом 1:0 и прошёл дальше по сумме двух встреч — 2:1.

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Клуб "Пафос" был основан в 2014 году в результате объединения двух местных команд – АЕК Куклия и АЭП Пафос. Домашняя арена — стадион "Стадион имени Георгиоса Граматикопулоса" (официально – "Стадион Пафос", вмещает около 9 000 зрителей). В последние годы клуб значительно усилил амбиции, пригласив ряд опытных легионеров и выстроив инфраструктуру при поддержке иностранных инвесторов.

В прошлом сезоне "Пафос" занял первое место в чемпионате Кипра, что стало лучшим результатом в его истории. В еврокубках команда участвует лишь второй раз и впервые в Лиге чемпионов. Дебютным для неё стал сезон 2023/24, когда "Пафос" вылетел уже во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Первый матч между "Динамо" и "Пафосом" состоится 5 или 6 августа, ответная встреча — 12 или 13 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 июля "Динамо" прошло мальтийский "Хамрун Спартанс" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. После разгрома в первой встрече, номинально домашний матч в Люблине завершился победой киевлян со счетом 3:0.

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