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"Динамо" получило запрос по трансферу футболиста сборной Украины за 60 млн евро

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
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'Динамо' получило запрос по трансферу футболиста сборной Украины за 60 млн евро

Английский "Борнмут" направил запрос в офис киевского "Динамо" относительно возможности снижения процента, который украинский клуб должен получить от трансфера своего воспитанника Ильи Забарного в "Пари Сен-Жермен". Нашему клубу причитается 25% от суммы сделки, а представители Премьер-лиги все еще находятся в переговорах с французами.

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Об этом информирует журналист Игорь Цыганык в эфире своего YouTube-канала. По его данным, в столичном клубе ответили, что все условия зафиксированы в контракте, которые "Динамо" и "Борнмут" оформляли в 2023 году, когда киевляне продали Забарного за 27 миллионов евро.

"Динамо" получило запрос по трансферу футболиста сборной Украины за 60 млн евро

Известно, что украинский футболист уже согласовал условия личного договора с ПСЖ, однако парижане все еще не пришли к соглашению с "вишнями". Действующие победители Лиги чемпионов готовы заплатить за нашего соотечественника 60 миллионов евро и бонусы, а англичане требуют 70.

"Динамо" получило запрос по трансферу футболиста сборной Украины за 60 млн евро
"Динамо" получило запрос по трансферу футболиста сборной Украины за 60 млн евро

Если "Динамо" согласиться на меньший процент от продажи, "Борнмут" также не станет настаивать на своей позиции и трансфер будет окончательно оформлен. При этом англичане не горят желания продавать Забарного, так как ранее в мадридский "Реал" перешел другой центральный защитник Дин Хейсен.

"Динамо" получило запрос по трансферу футболиста сборной Украины за 60 млн евро

Как сообщал OBOZ.UA, ПСЖ ради трансфера Ильи Забарного готов отдать в другую команду вратаря сборной России Матвея Сафонова.

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