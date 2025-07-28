'Динамо' получило запрос по трансферу футболиста сборной Украины за 60 млн евро

Английский "Борнмут" направил запрос в офис киевского "Динамо" относительно возможности снижения процента, который украинский клуб должен получить от трансфера своего воспитанника Ильи Забарного в "Пари Сен-Жермен". Нашему клубу причитается 25% от суммы сделки, а представители Премьер-лиги все еще находятся в переговорах с французами.

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Об этом информирует журналист Игорь Цыганык в эфире своего YouTube-канала. По его данным, в столичном клубе ответили, что все условия зафиксированы в контракте, которые "Динамо" и "Борнмут" оформляли в 2023 году, когда киевляне продали Забарного за 27 миллионов евро.

Известно, что украинский футболист уже согласовал условия личного договора с ПСЖ, однако парижане все еще не пришли к соглашению с "вишнями". Действующие победители Лиги чемпионов готовы заплатить за нашего соотечественника 60 миллионов евро и бонусы, а англичане требуют 70.

Если "Динамо" согласиться на меньший процент от продажи, "Борнмут" также не станет настаивать на своей позиции и трансфер будет окончательно оформлен. При этом англичане не горят желания продавать Забарного, так как ранее в мадридский "Реал" перешел другой центральный защитник Дин Хейсен.

Как сообщал OBOZ.UA, ПСЖ ради трансфера Ильи Забарного готов отдать в другую команду вратаря сборной России Матвея Сафонова.

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