"Игра России у нас невозможна". Страна-хозяйка запретила приезд сборной РФ на чемпионат мира по волейболу

Президент Польской федерации волейбола Себастьян Свидерский заявил, что сборная России не сможет выступить на территории страны. По его словам, российские спортсмены не получат визы и разрешения на пребывание в Польше, несмотря на решение Международной федерации волейбола (FIVB) вернуть команды РФ на международные турниры.

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Мужской чемпионат мира по волейболу должен состояться в сентябре 2027 года. Турнир пройдет в пяти польских городах: Гданьске, Катовице, Лодзи, Ольштыне и Кракове.

Свидерский раскритиковал решение FIVB. Он отметил, что ситуация в Украине не изменилась, а боевые действия продолжаются.

"Я был и остаюсь немного шокирован, удивлен и очень озадачен. За восточной границей ничего не изменилось. По-прежнему бомбят и убивают людей", – сказал Свидерский в интервью TVP Sport.

Глава польского волейбола также заявил, что представители FIVB ранее не сообщали о готовящемся возвращении России. По его словам, за две недели до решения организации в Польше получили заверения, что вопрос участия российских и белорусских команд пока не решен.

Свидерский отдельно отметил ситуацию с рейтингом сборной России, которая после четырехлетнего отсутствия сохранила высокую позицию.

"Неиграющая четыре года сборная России поднимается в рейтинге и находится на третьем месте. Для меня это очень странное решение, потому что поддерживается отсутствие игры и отсутствия набора очков, а затем перед важнейшим турниром команда возвращается на третью позицию", – заявил он.

По словам президента польской федерации, возможное проведение матча между Россией и Украиной на чемпионате мира в Польше станет серьезной проблемой.

"Если действительно сборной России придется сыграть с Украиной, то в какой стране пройдет этот матч? Что произойдет на трибунах и за их пределами? Для меня это немыслимо", – сказал Свидерский.

Он подчеркнул, что Польша ожидает дальнейших указаний от правительства и спортивных властей страны, но на данный момент позиция остается неизменной.

"Сегодня мы знаем, что игра России в Польше невозможна. С одной стороны, у нас есть мировая федерация, которая будет требовать, чтобы Россия выступила у нас. С другой стороны, в нашей стране россияне не получат визы и разрешения на пребывание", – добавил Свидерский.

Как сообщал OBOZ.UA, FIVB заявила, что ее решение было принято в соответствии с новой позицией МОК, который накануне снял временное отстранение с Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям пересмотреть ограничения в отношении российских спортсменов.

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