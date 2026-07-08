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Россию впервые вернули на международные турниры с командных видов спорта. Названа федерация, которая это сделала

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Команда будет выступать с флагом
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Международная федерация волейбола (FIVB) разрешила российским спортсменам и официальным лицам участвовать в своих соревнованиях. Это первое решение о возвращении представителей России в олимпийском командном виде спорта после введения масштабных санкций в 2022 году.

FIVB объявила об изменении правил допуска после обновленных рекомендаций Международного олимпийского комитета. Согласно решению федерации, российские и белорусские спортсмены, а также технические официальные лица смогут принимать участие в чемпионатах мира и других официальных турнирах под эгидой организации.

Россию допустили в волейболе

После начала полномасштабной войны в Украине в марте 2022 года FIVB отстранила сборные России и Беларуси, клубы, спортсменов и официальных лиц от международных и континентальных соревнований на неопределенный срок.

По данным FIVB, решение принято в соответствии с новой позицией МОК, который накануне снял временное отстранение с Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям пересмотреть ограничения в отношении российских спортсменов. При этом отдельные спортивные организации сохраняют право самостоятельно определять условия допуска.

Российский болельщик на волейбольном матче

Волейбол стал первым олимпийским командным видом спорта, международная федерация которого официально объявила о возвращении российских представителей к участию в мировых соревнованиях после решения МОК.

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