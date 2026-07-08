Россию впервые вернули на международные турниры с командных видов спорта. Названа федерация, которая это сделала

Международная федерация волейбола (FIVB) разрешила российским спортсменам и официальным лицам участвовать в своих соревнованиях. Это первое решение о возвращении представителей России в олимпийском командном виде спорта после введения масштабных санкций в 2022 году.

Видео дня

FIVB объявила об изменении правил допуска после обновленных рекомендаций Международного олимпийского комитета. Согласно решению федерации, российские и белорусские спортсмены, а также технические официальные лица смогут принимать участие в чемпионатах мира и других официальных турнирах под эгидой организации.

После начала полномасштабной войны в Украине в марте 2022 года FIVB отстранила сборные России и Беларуси, клубы, спортсменов и официальных лиц от международных и континентальных соревнований на неопределенный срок.

По данным FIVB, решение принято в соответствии с новой позицией МОК, который накануне снял временное отстранение с Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям пересмотреть ограничения в отношении российских спортсменов. При этом отдельные спортивные организации сохраняют право самостоятельно определять условия допуска.

Волейбол стал первым олимпийским командным видом спорта, международная федерация которого официально объявила о возвращении российских представителей к участию в мировых соревнованиях после решения МОК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!