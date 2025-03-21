'Игра показала, что Ребров...' Леоненко выдвинул претензии тренеру сборной Украины за матч с Бельгией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не угадал со стартовым составом команды на матч плей-офф Лиги наций с Бельгией. Кроме того, "желто-синие" в очередной раз отметились своей главной проблемой при нынешнем наставнике, когда откровенно провалили первый тайм.

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Такое категоричное мнение в интервью порталу sport-express.ua выразил бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко. Экс-нападающий также не согласился с высказываниями о том, что Ребров угадал с заменами, ведь в современных реалиях тренеры могут менять по пять-шесть игроков за матч.

"Эта игра показала, что Ребров 100% не угадал со стартовым составом, потому что в первом тайме у нас вообще ничего не получалось. А с заменами тяжело было не угадать, когда половину команды меняешь. Там даже слепой видел, что после первого тайма нужно было менять всю атаку, вот Ребров и поменял. Думаю, мы пройдем дальше. Как выяснилось, Бельгию можно проходить. Мы показали, что не слабее, а еще сильнее их. Счет угадывать не буду, потому что я не идиот. Но Реброву нужно что-то думать, чтобы команда играла два тайма, а не один", – сказал Леоненко.

Также бывший футболист сборной прошелся по игре лидеров "сине-желтых" в игре в Мурсии. Напомним, украинцы обыграли бельгийцев в первом матча 3:1. Теперь 23 марта команды сыграют в Генке. OBOZ.UA рассказал, где смотреть матча Бельгия – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал переломный для команды момент матча плей-офф Лиги наций с Бельгией.

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