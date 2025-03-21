'Сильно помог': Ребров назвал переломный момент матча с Бельгией

Гол полузащитника житомирского "Полесья" Алексея Гуцуляка стал переломным в матче сборной Украины с Бельгией за право сыграть в элитном дивизионе Лиги наций. Точный удар 27-летнего футболиста не только помог "сине-желтым" сравнять счет, но и придал заряд уверенности всей команде.

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Такое мнение на послематчевой пресс-конференции выразил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, информирует сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). По словам наставника нашей команды, после перерыва, проигрывая 0:1, его подопечные значительно прибавили в движении и прессинге.

"Я знаю очень хорошо Алексея. Ему не нужно было что-либо говорить. Я видел, что он настроен, готов к игре, потому он и вышел на поле. Он пошел очень агрессивно в отбор, забрал мяч. Этот гол был очень важным для нас, переломным, он очень сильно помог команде. Мы прибавили в желании, в высоком прессинге, внесли определенные коррективы. Во втором тайме нам многое удалось. Я очень доволен тем, что ребята обрели уверенность после первой игры", – сказал Ребров.

Напомним, украинцы обыграли бельгийцев в первом матча 3:1. Теперь 23 марта команды сыграют в Генке. OBOZ.UA рассказал, где смотреть матча Бельгия – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, стадион в испанской Мурсии ярко исполнил гимн Украины перед матчем Лиги наций между командой Сергея Реброва и Бельгией.

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