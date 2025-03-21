'Не выпадал, а без вести пропал': Леоненко прошелся по звездам сборной Украины после матча с Бельгией

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Лионенко раскритиковал лидеров сборной Украины за матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций. Экс-нападающий выразил мнение о том, что полузащитники Николай Шапаренко, Георгий Судаков и Александр Зинченко откровенно провалили игру в Мурсии.

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Об этом Леоненко в свойственном ему стиле заявил в интервью порталу sport-express.ua. По словам экс-игрока "сине-желтых", Шапаренко и Судаков, которые являются самыми дорогими футболистами национального первенства, не смогли подтвердить свой уровень на фоне бельгийцев.

"В этой игре не выпадал, а без вести пропал Судаков. Шапаренко, наверное, первый тайм в тату-салоне сидел, я его вообще не видел. И это самые дорогие игроки УПЛ! Интересно, во сколько президенты клубов их оценят после этого матча. Зинченко тоже выпал из ансамбля первой половины встречи. Он знает, что рывки надо делать? Зинченко, хоть и отдал голевую, но весь матч семенил ногами, а не бегал. Поздравляю Украину с победой. Но мы снова продолжаем хорошо играть только один тайм", – сказал Леоненко.

Напомним, украинцы обыграли бельгийцев в первом матча 3:1. Теперь 23 марта команды сыграют в Генке. OBOZ.UA рассказал, где смотреть матча Бельгия – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал переломный для команды момент матча плей-офф Лиги наций с Бельгией.

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