'Идиот. Ничего не понимает': промоутер Фьюри резко ответил на упреки Тайсону в реванше с Усиком

Промоутер Фрэнк Уоррен выступил с жесткой критикой в адрес журналистов, которые высмеивали внешний вид Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) в реванше с Александром Усиком (23-0, 14 КО). В частности, многие СМИ обратили внимание на то, что британец очень высоко натянул шорты, на что глава Queensberry Promotions назвал их идиотами.

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Об этом Уоррен заявил в интервью YouTube-каналу BoxNation. По словам промоутера, рефери боя Роберто Рамирес-младший перед началом поединка проверял экипировку Тайсона и не высказал никаких претензий. Кроме того, команда Усика также не протестовала против этой ситуации.

"Один из журналистов говорил о том, что Тайсон натянул шорты до его сосков. Блин, рефери пришел в раздевалку перед боем и не увидел ничего незаконного. Кроме того, вы слышали хоть одну жалобу на этот счет с другой стороны? Нет, правда? Вообще какой-то идиот, который ничего не понимает в боксе, выдает это и вы знаете, это просто смешно. Я нахожу это смешным", – сказал Уоррен.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

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