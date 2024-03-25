'Ни в коем случае не нужно': легенда 'Динамо' выступил против Зинченко перед матчем Украина – Исландия

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо призвал наставника сборной Украины Сергея Реброва не выпускать на финал плей-офф отбора Евро-2024 с Исландией Александра Зинченко. Он выразил мнение о том, что игрок "Арсенала" неубедительно выглядел в поединке против Боснии.

Об этом Сабо заявил в интервью порталу sport-express.ua. Бывший тренер сборной Украины отметил, что на неготовность Зинченко к решающим матчам квалификации к ЧЕ повлияла травма футболиста, из-за чего он пропустил месяц, после чего сыграл за свой клуб лишь 26 минут.

"Зинченко из-за травмы пропустил шесть игр за "Арсенал". Возможно, Ребров ошибся, выпустив его против Боснии, надеясь, что он станет связующим звеном. Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать завтра, нужно его поберечь, исландцы еще те костоломы. Вместо него можно выпустить Шапаренко или Малиновского, но это решать Реброву. Надеюсь, что полностью восстановится Цыганков. Нам обязательно нужен игрок, умеющий обводить и не боящийся играть один в один", – сказал Сабо.

Напомним, Ребров оценил вероятность выхода на поле Цыганкова в игре с Исландией. Также наставник "счине-желтых" ответил на вопрос о давлении на футболистов.

Напомним, что встречу Украины и Исландии 26 марта, в которой будет разыграна путевка на Евро-2024, примет стадион "Тарчинськи Арена" во Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Команды встречались четыре раза. В активе соперников по одной победе, еще две встречи принесли ничью.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер компании Opta назвал победителя финала плей-офф отборочного турнира Евро-2024 между сборным Украины и Исландии. Также свой прогноз сделал искусственный интеллект.

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