'Иначе Исландию не победить': легенда 'Динамо' предупредил сборную Украины об угрозе

Футболисты сборной Украины должны избежать силовой борьбы в финале плей-офф отбора к Евро-2024 с Исландией и навязать сопернику свою игру. При этом "сине-желтым" необходимо активно использовать дальние удары по воротам соперника, что поможет разбить насыщенную оборону оппонента.

Такое мнение в интервью порталу sport-express.ua выразил легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо. По его убеждению, наставнику "сине-желтых" Сергею Реброву необходимо точно выпустить с первых минут форварда Романа Яремчука, а в идеале сыграть в два нападающих.

"Нам точно не помешает игрок, который может пробить и забить с 20 метров и больше. Нужно не бояться почаще бить с разных дистанций и позиций, иначе Исландию не победить. Если мы начнем играть в тыры-пыры-тыры-пыры, то нихр*на не получится. Думаю, против Исландии Ребров поставит в основе Яремчука. Видно, что он в хорошей форме. Мое мнение, что мы должны сыграть с двумя форвардами и не бояться", – сказал Сабо.

Легенда "Динамо" также призвал Реброва не выпускать в игре с Исландией полузащитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко. Сам наставник уже назвал заявку на поединок.

Напомним, что встречу Украины и Исландии 26 марта, в которой будет разыграна путевка на Евро-2024, примет стадион "Тарчинськи Арена" во Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Команды встречались четыре раза. В активе соперников по одной победе, еще две встречи принесли ничью.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер компании Opta назвал победителя финала плей-офф отборочного турнира Евро-2024 между сборным Украины и Исландии. Также свой прогноз сделал искусственный интеллект.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!