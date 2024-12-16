'Хочу, чтобы Усик проиграл': экс-чемпион мира высказался о реванша украинца с Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч пожелал поражения Александру Усику (22-0, 14 КО) в реванше с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). При этом британец добавил, что категорически не верит в триумф своего соотечественника, так как украинец обладает фантастическими навыками.

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Такое мнение Фроч выразил в интервью изданию Telegraph Sport. По словам экс-боксера, победа Фьюри является желаемый результатом для многих, однако явным фаворитом поединка 21 декабря в Эр-Рияде абсолютно заслуженно считается Усик.

"Мне очень, очень трудно выбирать результат против Усика. Я бы хотел, чтобы победил Тайсон Фьюри. Но у меня есть фаворит. Я не хочу, чтобы Усик победил. Я хочу, чтобы он проиграл. Я просто думаю, что против Усика трудно поставить. Я думаю, что он невероятно талантлив. Он выйдет и проиграет Тайсону Фьюри в реванше? Я так не думаю. Но в боксе в супертяжелом весе может случиться все, что угодно", – сказал Фроч.

Отметим, что аналитики согласны с утверждениями о том, что больше шансов на успех у украинского чемпиона. Так эксперты GGBET предлагают поставить на бой Усик – Фьюри реванш на победу нашего соотечественника с коэффициентом 1,68. Триумф британца оценивается котировкой 2,62. А показатели на ничью достигают уровня 18,00.

На минувшей неделе боксеры завершили подготовку к своему второму поединку. Александр прибыл в Эр-Рияд, где его встретили соотечественники. В свою очередь Тайсон рассказал, как собирается побить нашего боксера и закрыть поражение в мае.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

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