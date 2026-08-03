Украинцам назвали тариф на газ с 1 сентября 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

В сентябре украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Более того, повышения расценок не следует ожидать по крайней мере до до 30 апреля 2027 года.

Видео дня

Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили: именно до этого срока продлено действие тарифного плана "Фиксированный".

"Тарифный план "Фиксированный". Цена за кубический метр: 7,96 грн Срок действия: до 30 апреля 2027 г.", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: кроме действующих абонентов, подключится к тарифу могут новые клиенты ГК "Нафтогаз Украины". Для этого им нужно выбрать тарифный план "Фиксированный" в заявлении на присоединение.

Вместе с тем, платить же за газ нужно, как и прежде, ежемесячно. Срок – до 25 числа следующего месяца.

Что стоит делать всем, кто платит за коммуналку

В то же время, квитанции за оплату электроэнергии, газа, воды и т.д. не стоит выбрасывать – наоборот, их следует хранить в течение 5 лет. Дело в том, что в случае возникновения споров с поставщиками именно эти документы могут помочь решить вопрос в свою пользу.

Кроме того, говорится в материале "На пенсии", эти документы также имеют важное значение в случае судебных споров. Ведь они:

позволяют доказать отсутствие задолженности;

отстоять права потребителя в конфликтах с предприятиями жилищно-коммунальной сферы.

"Даже добросовестные плательщики могут столкнуться с проблемами: потерянные данные в системах учета или технические ошибки приводят к появлению мнимых долгов. В такой ситуации именно квитанции – главное подтверждение того, что услуги были оплачены вовремя и в полном объеме", – подчеркнули специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, за август украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, такой же цена будет оставаться по крайней мере, до середины осени – 31 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!