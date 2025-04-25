'Ха-ха-ха!' В команде Усика высмеяли 'срочные новости' о реванше с Дюбуа

В команде объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) резко негативно отреагировали на публикацию в СМИ информации о новой дате боя украинца с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Представители нашего соотечественника обвинили журналистов в некомпетентности и распространении слухов.

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, написал менеджер Усика Эгис Климас. В насмешливой форме он наехал на редактора авторитетного издания Ring Magazine Майка Коппингера, которым первым опубликовал "срочные новости" о бое украинца и британца.

"Что я могу сказать по поводу срочных новостей... И ты еще удивляешься, что тебя никто не любит и не пожимают тебе руку? Ты ничего не соображаешь в боксе, а умеешь только распространять слухи. "Срочные новости", ха-ха-ха", – отреагировал Климас.

Накануне Международная федерация бокса (IBF) выдвинула формальное требование к Дюбуа провести обязательную защиту с ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО). Промоутерам дали 30 дней на проведение переговоров.

До этого Всемирный боксерский совет (WBC) объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа. Украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью дал свой категоричный прогноз на реванш Усик – Дюбуа. А искусственный интеллект назвал главную уязвимость украинца в бою с Даниелем.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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