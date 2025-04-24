Реванш Усик – Дюбуа: IBF вмешалась в проведение боя, выдвинув ультиматум

Международная федерация бокса (IBF) выдвинула формально требование к обладателю своего пояса Даниелю Дюбуа (22-2, 21 КО) провести обязательную защиту против ветерана Дерека Чисоры (36-13, 23 КО). В то же время чемпиону готовы содействовать в его желании подраться с Александром Усиком (23-0, 14 КО) за объединение всех титулов королевского дивизиона.

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Об этом информирует авторитетный портал Boxing Scene. Отмечается. что IBF предоставила 30 дней командам Дюбуа и Чисоры для согласования боя, но если этого не произойдет до 22 мая, организация назначит торги, которые будут определят распределение гонораров.

Однако в федерации дали четко понять, что поединок Дюбуа и Усика за звание абсолютного чемпиона мира будет иметь наивысший приоритет. "Объединение имеет приоритет над обязательной защитой, и Дюбуа должен сообщить, что он стремится объединить пояса до тех пор, пока мы не назначим торги", – прокомментировали ситуацию в IBF.

На днях стало известно, что поединок Усика и Дюбуа запланирован на середину лета. Ранее искусственный интеллект назвал главную уязвимость украинца в бою с Даниелем.

При этом стало известно, что Дюбуа могут лишить чемпионского пояса IBF, если он не согласится уже на защиту с Чисорой. Сам британец твердо настроен подраться с Усиком.

WBC объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа. Украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью дал свой категоричный прогноз на реванш Усик – Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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