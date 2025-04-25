Реванш Усик – Дюбуа перенесен: СМИ назвали новую дату

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) не состоится 12 июля, как это планировалось изначально. Теперь шоу сместили на одну неделю, а переговоры по его организации все еще продолжаются.

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Об этом информирует авторитетное издание Ring Magazine. По его данным, сейчас командами боксера рассматривается новая дата – 19 июля. Место проведение одного из самых ожидаемых поединков нынешнего года остается неизменным – Лондон и легендарный стадион "Уэмбли".

Решение сместить дату боя Усик – Дюбуа связано с тем, что 12 июля состоится большой вечер бокса в Нью-Йорке с участием звезды легкого веса Шакура Стивенсона (23-0, 11 КО).

Накануне Международная федерация бокса (IBF) выдвинула формальное требование к Дюбуа провести обязательную защиту с ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО). Промоутерам дали 30 дней на проведение переговоров.

До этого Всемирный боксерский совет (WBC) объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа. Украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью дал свой категоричный прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Ранее искусственный интеллект назвал главную уязвимость украинца в бою с Даниелем.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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