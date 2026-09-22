Где смотреть Украина – Бельгия в финале чемпионате мира по теннису. Расписание трансляций Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Украины по теннису сыграет против Бельгии в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, который называют женским чемпионатом мира. Первая игра четвертьфинала в китайском Шэньчжэне начнется в 24 сентября 05:00 по киевскому времени.

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Матч Украина – Бельгия можно бесплатно посмотреть на официальном YouTube-канале Setanta Sports. Трансляция также будет доступна на платформах Setanta Sports и через сервис Киевстар ТВ. В телепрограмме Setanta Sports Ukraine+ начало прямого эфира указано на 05:00, а парная встреча запланирована на 09:00.

Противостояние состоит из трех матчей: двух одиночных и одного парного, для победы сборной необходимо выиграть два поединка.

Украину в финальной стадии представят Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Катарина Завацкая и Людмила Киченок. Марта Костюк пропускает турнир из-за травмы.

Украинки во второй раз подряд выступят в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг. В 2025 году сборная Украины дошла до полуфинала, где уступила Италии.

В случае победы над Бельгией Украина сыграет в полуфинале 26 сентября с победителем четвертьфинала Италия - Китай. Второй полуфинал начнется в 17:00 по времени Шэньчжэня, то есть в 12:00 по Киеву. Финал состоится 27 сентября в 17:00 по местному времени, или в 12:00 по Киеву.

Расписание матчей с участием Украины:

24 сентября, 05:00: Украина - Бельгия, четвертьфинал;

24 сентября, 09:00: парный матч Украина - Бельгия, если он потребуется;

26 сентября, 12:00: полуфинал, если Украина пройдет Бельгию;

27 сентября, 12:00: финал, если сборная Украины выйдет в решающий матч.

В апреле украинские теннисистки уверенно прошли квалификацию, обыграв сборную Польши во всех четырех матчах. Победы в одиночных встречах одержали Элина Свитолина, Марта Костюк и Александра Олейникова, а в парном разряде выиграли Надежда и Людмила Киченок.

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