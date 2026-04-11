Украина разгромила Польшу и второй раз в истории вышла финал чемпионата мира по теннису. Видео

Женская сборная Украины досрочно обеспечила себе участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2026, который неофициально называют чемпионатом мира по теннису среди женщин. На кортах в Гливице подопечные Ильи Марченко с общим счетом 3:0 выиграли серию против сборной Польши.

Противостояние проходило до трех побед. В первый игровой день Украина повела 2:0 благодаря выигрышам Марты Костюк над Магдой Линетт 6:4, 6:0 и Элины Свитолиной над Катаржиной Кавой 6:2, 6:1.

Решающей стала парная встреча второго дня. Людмила и Надежда Киченок обыграли Майю Хвалиньскую и Мартину Кубку в трех сетах 7:5, 6:7 (4:7), 6:3, что принесло Украине итоговую победу в серии со счетом 3:0.

Сестры Киченок после матча заявили, что испытывают "невероятные ощущения" от победы и отдельно поблагодарили болельщиков за поддержку, подчеркнув, что она "очень важна", особенно со стороны украинской аудитории. Они отметили, что выступления за сборную сопровождаются большим давлением по сравнению с индивидуальными турнирами, однако команда "принимает этот вызов" и всегда отдает максимум, добавив, что представлять страну — "особенное чувство и привилегия", а своей игрой они стремятся поддержать людей, которые поддерживают их.

Для Украины это второй подряд выход в финальную часть турнира после его ребрендинга. В 2025 году команда впервые дошла до этой стадии и остановилась в полуфинале, уступив будущим чемпионкам из Италии.

Финальный этап пройдет в Шэньчжэне в сентябре. Помимо Украины, участие в нем уже гарантировали Китай, Италия и Великобритания.

