"Я не смогу": Костюк снялась с матчей сборной Украины в финале ЧМ

Вторая ракетка Украины Марта Костюк отказалась от участие в матчах сборной Украины в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2026, который называют женским чемпионатом мира по теннису. 24-летняя киевлянка призналась, что ей не удалось залечить повреждение, которое она получила на старте US Open.

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Об этом Костюк написала на своей странице в социальной сети Instagram. Спортсменка отметила, что углубленное обследование показало, что повреждение запястья все еще требует лечения. По словам Марты, она решила сделать паузу в выступлениях до полного восстановления.

"Как вы знаете, последние несколько недель меня беспокоили боли в запястье. Я надеялась, что небольшой отдых после US Open поможет, но, к сожалению, боль усилилась. МРТ подтвердила, что моему запястью нужно еще время и надлежащее восстановление, прежде чем я смогу снова выходить на корт. Это означает, что, к сожалению, я не смогу присоединиться к украинской сборной в финале Кубка Билли Джин Кинг. Я очень ждала возможности быть там, играть вместе с девочками и представлять Украину. Сейчас мне нужно сделать паузу в соревнованиях. Я не знаю точно, сколько времени займет восстановление", – сообщила теннисистка.

Финальный этап Кубка Билли Джинг Кинг пройдет с 22 по 27 сентября. В четвертьфинале украинки сыграют с командой Бельгии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинскую теннисистку Александру Олейникову исключили из состава сборной на финал Кубка Билли Джинг Кинг.

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