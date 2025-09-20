'Эту боль непросто нести'. Свитолина сделала признание после случившегося на Кубке Билли Джин Кинг

Первая ракетка Украины Элина Свитолина эмоционально отреагировала на драматичное поражение сборной в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг против Италии, который проходит в Китае. Желто-синяя команда была близка к историческому выходу в финал, но в решающие моменты украинкам не хватило стабильности.

Свитолина вела 4:2 в решающем сете, однако допустила две грубые ошибки у сетки и затем проиграла четыре гейма подряд. Ключевой момент наступил во втором гейме, где соперницы боролись за одно очко более 16 минут. Несмотря на попытку вернуться в игру, итальянка сумела дожать матч.

После поражения судьба выхода в финал решалась в парной встрече, где "скуадра адзурра" уверенно победила 6:2, 6:3 и оформила путёвку в решающий матч турнира. Элина не скрывала, насколько тяжело далось это поражение:

"Вчерашнее поражение на Кубке Билли Джин Кинг было действительно болезненным. Чувствую большую ответственность, и эту боль непросто нести… Но мы отдали все на корте, и я не могу гордиться больше, чем стоя рядом с нашей командой и представляя Украину. Спасибо всем за поддержку. Это не конец — мы вернемся сильнее, чем когда-либо", — написала Свитолина в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, женская сборная Украины по теннису пробилась в полуфинал самого престижного командного турнира Billie Jean King Cup – аналога мужского Кубка Дэвиса. Наша команда, цвета которой на турнире в Китае защищают Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок, была сильнее Испании – 2:0.

