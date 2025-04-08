Где смотреть 'Шахтер' и 'Динамо' в полуфиналах Кубка Украины по футболу

23 апреля в Кубке Украины по футболу состоятся полуфиналы. На этой стадии "Буковина" сыграет с "Динамо", а "Шахтер" встретится с "Полесьем".

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Накануне Украинская ассоциация Футбола определила точное время начала матчей. "Буковина" – "Динамо" (Киев) пройдет на львовском стадионе "Украина" в 16:00.

Игру перенесли из Черновцов, так как там домашний стадион "Буковины" не соответствует требованиям турнира.

"Полесье" - "Шахтер" (Донецк) примет житомирский Центральный стадион. Старт игры в 18:00.

Любители футбола смогут увидеть эти противостояния благодаря трансляции на телеканале УПЛ ТВ. Прямой эфир будет доступен на видеосервисе Megogo, "Киевстар ТВ", платформе Volia TV и приложении Setanta Sports.

Показ студий, а также централизованные обзоры поединков будут доступны на Youtube-канале УПЛ ТВ.

Как сообщал OBOZ.UA, в матчах 1/4 финала главная сенсация состоялась 1 апреля, когда клуб Первой лиги чемпионата Украины по футболу "Буковина" сенсационно обыграл сумскую "Викторию" со счетом 2:1. Для черновицкой команды это стало первым в истории выходом в эту стадию национального турнира.

2 апреля состоялись еще три игры. "Шахтер" выиграл в сложном поединке против "Александрии" в дополнительное время со счетом 1:0. В напряженном матче донецкий клуб сумел найти свой шанс в экстратайме. Отличился Кевин.

"Динамо" одержало минимальную победу в матче с "Рухом" (1:0). Единственный гол во встрече забил киевский клуб благодаря точному удару Пихаленка в первом тайме.

С аналогичным счетом – 1:0 – завершился еще один матч, где "Полесье" одолело "Верес" в дополнительное время. В этом поединке судьбу игры решил один единственный гол, забитый также в дополнительные 15 минут.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что финал Кубка Украины по футболу сезона 2024/2025 впервые в истории пройдет на Центральном стадионе в Житомире.

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