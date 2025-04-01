Впервые в истории! Матч Кубка Украины по футболу завершился сенсацией

Клуб Первой лиги чемпионата Украины по футболу "Буковина" сенсационно вышел в полуфинал Кубка Украины, обыграв сумскую "Викторию" со счетом 2:1. Для черновицкой команды это стало первым в истории выходом в эту стадию национального Кубка.

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Матч начался с активных действий хозяев, уже на 4-й минуте открывших счет. После подачи с углового Тищенко удачно сыграл головой, переправив мяч в сетку – 1:0. Первый тайм проходил в равной борьбе, без большого количества моментов, а гости не могли создать серьезную угрозу у ворот "Буковины".

Во втором тайме игра активизировалась. На 57-й минуте "Виктория" создала опасный момент – Шарай вышел один на один с голкипером, но пробил мимо ворот. Впрочем, уже на 59-й минуте сумчанам удалось сравнять счет. После подачи штрафного мяч попал в нескольких игроков и от Шинкаренко залетел в сетку – автогол, 1:1.

На 84-й минуте "Буковина" снова воспользовалась своим шансом по стандарту. После подачи с углового Безуглый получил скидку и протолкнул мяч в ворота соперника – 2:1.

В полуфинале "Буковина" может встретиться с одним из представителей УПЛ – "Александрией", "Шахтером", "Вереском", "Полесьем", "Рухом" или "Динамо". Остальные четвертьфинальные матчи пройдут 2 апреля.

"Александрия" – "Шахтер" (Донецк)

"Рух" (Львов) – "Динамо" (Киев)

"Верес" (Ривне) – "Полесье" (Житомир)

Ранее OBOZ.UA сообщал, что финал Кубка Украины по футболу сезона 2024/2025 впервые в истории пройдет на Центральном стадионе в Житомире.

Стоит отметить, что может случиться так, что действующий обладатель трофея "Шахтер" не защитит свой трофей, а в следующий раунд выйдет середняк лиги. OBOZ.UA в своем материале рассказал самые интересные детали 1/4 финала Кубка.

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