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Впервые в истории Украины! УАФ приняла уникальное решение

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,5 т.
Впервые в истории Украины! УАФ приняла уникальное решение

Впервые в истории Украины финал Кубка Украины по футболу сезона 2024/2025 пройдет на Центральном стадионе в Житомире. Такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ) 4 марта.

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Это будет первый случай, когда Житомир примет финал Кубка Украины. Центральный стадион вмещает 5928 зрителей, однако сейчас на нем проводятся работы по реконструкции — будет построена дополнительная трибуна на 2500 мест, а также уже обновлено покрытие поля.

Финальный матч Кубка Украины состоится 14 мая 2025 года. Победитель турнира получит право участия во втором этапе квалификации Лиги Европы УЕФА.

Впервые в истории Украины! УАФ приняла уникальное решение

В турнире продолжают бороться шесть команд из УПЛ: "Рух", "Александрия", "Динамо", "Полесье", "Верес" и "Шахтер", а также два представителя Первой лиги — "Буковина" и "Виктория".

1/4 финала Кубка Украины пройдет 2 апреля. В этой стадии состоятся следующие матчи:

  • "Александрия" — "Шахтер" (Донецк)
  • "Рух" (Львов) — "Динамо" (Киев)
  • "Буковина" (Черновцы) — "Виктория" (Сумы)
  • "Верес" (Ривне) — "Полесье" (Житомир)
Впервые в истории Украины! УАФ приняла уникальное решение

Как сообщал OBOZ.UA, 30 октября прошлого года футбольный клуб "Виктория" (Сумы), представляющий Первую лигу чемпионат Украины, сенсационно выбил черкасский ЛНЗ из Кубка Украины. Команда Премьер-лиги в 1/8 финала уступила в серии послематчевых пенальти 1:3. Основное время завершилось вничью 1:1. Еще по голу команды забили в экстратаймах.

Впервые в истории Украины! УАФ приняла уникальное решение

Напомним, что действующим обладателем заветного трофея является "Шахтер". Подопечные Марино Пушича 15 мая 2024-го в Ривном на стадионе "Авангард" со счетом 1:2 обыграли полтавскую "Ворсклу".

Впервые в истории Украины! УАФ приняла уникальное решение

Для команды из Донецка это стало 14-м трофеем, что позволило ей по этому показателю опередить главного конкурента - "Динамо".

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