Впервые в истории Украины! УАФ приняла уникальное решение

Впервые в истории Украины финал Кубка Украины по футболу сезона 2024/2025 пройдет на Центральном стадионе в Житомире. Такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ) 4 марта.

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Это будет первый случай, когда Житомир примет финал Кубка Украины. Центральный стадион вмещает 5928 зрителей, однако сейчас на нем проводятся работы по реконструкции — будет построена дополнительная трибуна на 2500 мест, а также уже обновлено покрытие поля.

Финальный матч Кубка Украины состоится 14 мая 2025 года. Победитель турнира получит право участия во втором этапе квалификации Лиги Европы УЕФА.

В турнире продолжают бороться шесть команд из УПЛ: "Рух", "Александрия", "Динамо", "Полесье", "Верес" и "Шахтер", а также два представителя Первой лиги — "Буковина" и "Виктория".

1/4 финала Кубка Украины пройдет 2 апреля. В этой стадии состоятся следующие матчи:

"Александрия" — "Шахтер" (Донецк)

"Рух" (Львов) — "Динамо" (Киев)

"Буковина" (Черновцы) — "Виктория" (Сумы)

"Верес" (Ривне) — "Полесье" (Житомир)

Как сообщал OBOZ.UA, 30 октября прошлого года футбольный клуб "Виктория" (Сумы), представляющий Первую лигу чемпионат Украины, сенсационно выбил черкасский ЛНЗ из Кубка Украины. Команда Премьер-лиги в 1/8 финала уступила в серии послематчевых пенальти 1:3. Основное время завершилось вничью 1:1. Еще по голу команды забили в экстратаймах.

Напомним, что действующим обладателем заветного трофея является "Шахтер". Подопечные Марино Пушича 15 мая 2024-го в Ривном на стадионе "Авангард" со счетом 1:2 обыграли полтавскую "Ворсклу".

Для команды из Донецка это стало 14-м трофеем, что позволило ей по этому показателю опередить главного конкурента - "Динамо".

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