Сенсационное начало и переворот. В матче 'Буковина' - 'Динамо' определился первый финалист Кубка Украины. Видео

В полуфинале Кубка Украины по футболу киевское "Динамо" уверенно обыграло черновицкую "Буковину" со счетом 4:1, хотя первыми в матче сенсационно забили именно хозяева поля. Судьбу встречи решило преимущество в классе, которое позволило подопечным Александра Шовковского перевернуть игру во втором тайме.

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Уже на 23-й минуте черновчане шокировали фаворита: Глущук перехватил мяч у Бражка возле чужой штрафной и мгновенно отыграл на пробившем в ближний угол Бойчука - 1:0.

До перерыва "Буковина" смогла сохранить преимущество, а "Динамо" создало лишь один настоящий момент, когда Каневцев выиграл дуэль у Рубчинского.

Однако после перерыва все изменилось. На 57-й минуте Волошин завершил контратаку добиванием после сейва Каневцева – 1:1.

Уже через пять минут тот же Волошин заставил Буска срезать мяч в свои ворота, когда ликвидировал последствия ошибки голкипера - 1:2.

На 70-й минуте Каневцев сфолил против Ваната в центре штрафной и Бражко реализовал пенальти - 1:3.

Точку в матче поставил Шапаренко на 76-й минуте: Каневцев снова ошибся, отбив прострел Кабаева прямо на ногу хавбеку киевлян, который без проблем добил – 1:4.

Таким образом, "Динамо" уверенно вышло в финал Кубка Украины, хоть и позволило сопернику на время поверить в сенсацию. "Буковина", несмотря на поражение, оставила положительное впечатление благодаря самоотдаче и боевому первому тайму.

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