С сенсацией. Определились все полуфиналисты Кубка Украины по футболу. Когда жеребьевка

В Кубке Украины по футболу определились все участники 1/2 финала, которые продолжат борьбу за трофей. На этой стадии сыграют "Буковина", "Шахтер", "Динамо" и "Полесье".

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В матчах 1/4 финала главная сенсация состоялась 1 апреля, когда клуб Первой лиги чемпионата Украины по футболу "Буковина" сенсационно обыграл сумскую "Викторию" со счетом 2:1. Для черновицкой команды это стало первым в истории выходом в эту стадию национального турнира.

2 апреля состоялись еще три игры. "Шахтер" выиграл в сложном поединке против "Александрии" в дополнительное время со счетом 1:0. В напряженном матче донецкий клуб сумел найти свой шанс в экстратайме. Отличился Кевин.

"Динамо" одержало минимальную победу в матче с "Рухом" (1:0). Единственный гол во встрече забил киевский клуб благодаря точному удару Пихаленка в первом тайме.

С аналогичным счетом – 1:0 – завершился еще один матч, где "Полесье" одолело "Верес" в дополнительное время. В этом поединке судьбу игры решил один единственный гол, забитый также в дополнительные 15 минут.

Жеребьевка полуфинальных пар состоится 3 апреля в 14:00.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что финал Кубка Украины по футболу сезона 2024/2025 впервые в истории пройдет на Центральном стадионе в Житомире.

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