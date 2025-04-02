'Динамо' вышло в полуфинал Кубка Украины. Видео

Киевское "Динамо" добыло выездную победу над "Рухом" в четвертьфинале Кубка Украины, выиграв во Львове со счетом 1:0. Александр Шовковский удивил болельщиков, выставив на игру почти второй состав, включая дебютировавшего за первую команду голкипера Артема Моргуна.

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Единственный гол в матче был забит в конце первого тайма. Оскар Герреро удачно обыграл соперника на фланге и отдал точный пас Александру Пихальонку, который ворвался в штрафную и пробил в дальний угол.

У "Руха" было несколько случаев сравнять счет, в том числе после ударов Климчука и Карабина, но Моргун уверенно действовал на линии ворот.

Во втором тайме "Динамо" контролировало ход игры, а Шовковский провел ряд замен, выпустив опытных Шапаренко и Ярмоленко. Несмотря на попытки хозяев отыграться, киевляне сохранили минимальное преимущество и гарантировали место в полуфинале турнира.

Отметим, что ранее в четвертьфинал турнира вышел донецкий "Шахтер". Подопечные Марино Пушича в дополнительное время дожали "Александрию" (1:0).

1 апреля в Кубке Украины произошла грандиозная сенсация.

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