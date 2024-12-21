Реванш Усик – Фьюри: все подробности чемпионского боя

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) в субботу, 21 декабря, выйдет в ринг против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) в повторном поединке. На кону будут стоять пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирного боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которыми владеет наш соотечественник.

Видео дня

Шоу примет аравийский Эр-Рияд и Kingdom Arena. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Фьюри 2. Время начала – 01:00 воскресенья, 22 декабря.

ПРОМО БОЯ УСИК – ФЬЮРИ 2

ГДЕ СМОТРЕТЬ УСИК – ФЬЮРИ 2

Украинские любители бокса смогут увидеть прямой эфир из Саудовской Аравии благодаря видеосервису Megogo. Трансляция будет доступна на канале "Megogo Гонг", который входит в подписки "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" і "MEGOPACK XL".

Также будет запущен поп-ап канал в разделе "Телевидение" видеоплатформы. Кроме того, OBOZ.UA рассказал украинцам, как им смотреть реванш Усик – Фьюри за рубежом.

ПРОГНОЗ НА УСИК – ФЬЮРИ 2

Фаворитом противостояния считается наш соотечественник. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,83. Ничья оценивается котировкой 18,00. А показатели на успех британца достигают уровня 2,39.

ГОНОРАРЫ БОЯ УСИК – ФЬЮРИ 2

Боксеры разыграют фантастические 190 миллион долларов. Усику гарантируют 60% от призового фонда или 114 млн в американской валюте. Соответственно на счет Фьюри должно упасть $76 млн.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ УСИК – ФЬЮРИ 2

Александр Усик, чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA:

– Я знаю, что на этот раз все будет по-другому. Я тренируюсь так, будто готовлюсь к бою с ходячей крепостью. Я работаю тяжело, очень тяжело, потому что знаю, что мой соперник будет другим. Но и я уже не буду тем парнем, каким был в первом бою.

Тайсон Фьюри, бывший чемпион мира WBC:

– Мне нечего сказать, кроме того, что будет очень больно. Разговоры закончены. В первом бою я говорил, что я шутил. В этот раз я серьезный. Я собираюсь причинить серьезную боль Усику. Посмотрите, как я сделаю свою работу

ВЗВЕШИВАНИЕ ПЕРЕД БОЕМ

Фьюри перевесил Усика на 25 килограмм, показав на весах 127,5 кг. Александр установил планку в 102,5 кг – это является его рекордным весом в карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри отказался от дуэли взглядов с Александром Усиком на церемонии взвешивания, сбежав с мероприятия.

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