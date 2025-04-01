Где смотреть 'Динамо' и 'Шахтер' в четвертьфиналах Кубка Украины по футболу

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" в среду, 2 апреля, сыграют четвертьфинальные поединки Кубка Украины по футболу. "Горняки" отправятся в гости к "Александрии", а сыграет на выезде со львовским "Рухом".

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Любители футбола смогут увидеть эти противостояния благодаря трансляции на телеканале УПЛ ТВ. Прямой эфир из Киева будет доступен на видеосервисе Megogo, "Киевстар ТВ", платформе Volia TV и приложении Setanta Sports.

Показ студий, а также централизованные обзоры поединков будут доступны на Youtube-канале УПЛ ТВ.

Встреча "Александрия" – "Шахтер" на стадионе "Ника" в Александрии (Кировоградская область) начнется в 14:00.

Матч "Рух" – "Динамо" на "Арене Львов" запланирован на 18:00. В это же время начнется и четвертый четвертьфинал: "Верес" – "Полесье".

Полуфиналы запланированы на 23 апреля. Финал Кубка Украины по футболу сезона 2024/2025 впервые в истории пройдет на Центральном стадионе в Житомире.

Стоит отметить, что может случиться так, что действующий обладатель трофея "Шахтер" не защитит свой трофей, а в следующий раунд выйдет середняк лиги. OBOZ.UA в своем материале рассказал самые интересные детали 1/4 финала Кубка.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 апреля клуб Первой лиги чемпионата Украины по футболу "Буковина" сенсационно вышел в полуфинал Кубка Украины, обыграв сумскую "Викторию" со счетом 2:1. Для черновицкой команды это стало первым в истории выходом в эту стадию национального Кубка.

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