Кубок Украины по футболу возвращается! Чего ждать от матчей четвертьфинала

Сегодня возобновляется розыгрыш Кубка Украины по футболу. В четвертьфинале встретятся 6 команд УПЛ и 2 клуба Первой лиги. Может случиться так, что действующий обладатель трофея "Шахтер" не защитит свой трофей, а в следующий раунд выйдет середняк лиги. OBOZ.UA рассказывает самые интересные детали 1/4 Кубка.

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"Буковина" - "Виктория"

Позиции в чемпионате: последнее (группа повышения) и первое (группа выбывания) места Первой лиги Украины

Последняя встреча: первая игра в истории

Это единственный матч, который будет проведен 1 апреля; все остальные пары запланированы на завтра. Команды разные по своей игре: "Буковина" изредка имела более 1 мяча на команду в своих матчах, тогда как "Виктория" раззабивалась и идет в топе по результативности. Сезон в Первой лиге только возобновляется, поэтому в этой дебютной паре мы сможем увидеть наработки зимнего окна. Для команды из Черновцов четвертьфинал – самое большое достижение в истории, а вот сумской коллектив уже был на этой стадии в прошлом году. Разница в том, что сейчас им будет противостоять равный соперник и шансы на полуфинал равны. Буковинцы говорят, что будут выходить на этот матч с боевым настроением (тем более игра домашняя). Сумчане тоже обещают показать присущий именно им стиль. Это будет единственный матч Кубка без VAR, реальный украинский футбол с зарубой за проход в полуфинал.

"Александрия" - "Шахтер"

Позиции в чемпионате: 2-е и 3-е места в УПЛ

Последняя встреча: 0:3 (01.03.2025)

"Шахтер" будет защищать трофей. Для команды Пушича это единственный шанс выиграть хоть что-нибудь: еврокубков нет, УПЛ отдал уже сам тренер (хотя математические шансы сохраняются). К 14-ти кубкам в музее не помешает еще один для красивой цифры. Не помешает он и репутации, потому что футбол клуба оставляет желать лучшего, это показала субботняя игра против "Оболони". Противостоять им будет "Александрия", которая с горняками в Кубке пересекалась четыре раза - и каждый раз от них вылетала. В этот раз уже 5 попытка, подкрепленная недавними воспоминаниями разгромного поражения в УПЛ.

С другой стороны, команда Ротаня более стабильна в лиге и демонстрирует лучшие результаты, а по дороге в четвертьфинал разобрала "ЮКСУ", в то время как горняки минимально обыграли "Зарю". Будет интересно посмотреть на встречу двух атакующих тактик. Гости приедут без Конопли, но тренер пообещал, что будет играть основа. У хозяев сложностей с составом не прогнозируется. Интересно, что "Александрия" и "Шахтер" параллельно ведут борьбу за медали УПЛ, поэтому победитель этой пары облегчит жизнь сопернику, убрав 2 дополнительных матча из его календаря.

"Верес" - "Полесье"

Позиции в чемпионате: 7-е и 4-е места в УПЛ

Последняя встреча: 5:1 (11.03.2025)

Так получилось, что все участники Кубка от Премьер-лиги играли между собой в течение марта. И именно эта пара сложилась совсем не так, как планировалось обеими клубами. "Верес" - крепкий середняк УПЛ, но после возобновления чемпионата успел отобрать очков у лидеров чемпионата (в частности, разгромив житомирян с дублем Степанюка). Матч был интересен абсолютным статистическим преимуществом гостей, но все равно завершился 5:1. Команды не умеют играть на ноль, а, несмотря на спокойный матч лиги, это будет жесткое кубковое противостояние. Фанаты ждут повторения того же результата, но каждый в свою пользу.

За свою историю "Верес" может похвастаться даже полуфиналом Кубка-94, хотя в общем результаты ровенчан слабы и этот сезон в битве за трофей выглядит как возможность зацепиться за Лигу Европы (а именно ее займет победитель турнира). "Полесье" еще не выпало из борьбы за медали УПЛ, но для них победа в Кубке также будет важнее, потому что даст дополнительную возможность попасть в международные соревнования.

"Рух" - "Динамо"

Позиции в чемпионате: 9-е и 1-е места в УПЛ

Последняя встреча: 0:2 (29.03.2025)

Команды и тренеры не любят такие дубль-матчи, когда один и тот же соперник встречается дважды в неделю. А вот мы, фанаты, обожаем! "Динамо" будет выходить на поле уже зная, прошел ли "Шахтер" в полуфинал. Турнир не новый ни для команды, ни для Шовковского. У бело-синих есть 13 победных сезонов в Кубке и это шанс выровняться с "Шахтером". А вот "Рух" впервые за 8 попыток дошел до четвертьфинала. За 5 лет команды сыграли между собой с десяток матчей – и во всех преимущество на стороне бело-синих. Это будет первая кубковая встреча.

Динамовцам выпала команда с самой низкой позицией среди всех представителей УПЛ. "Рух" в таблице ближе к зоне вылета, чем к стабильности, а после зимы еще и очень мало забивает. Хотя следует учесть, что у киевлян обязательно наблюдается провал в каком-то из таймов, поэтому легкой прогулки не будет, несмотря на опыт матча в эти выходные и беспроигрышную серию в элите. Шовковский после матча лиги отметил, что и предыдущая, и следующая игра против львовян для него как кубковая. Поэтому выходить будет оптимальный состав (интересно, попадет ли в основу Бражко). В свою очередь Пономарев похвалил легионеров и сказал, что для него завтрашний матч четвертьфинала тоже будет без права на ошибку.