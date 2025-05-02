Где смотреть хоккей Украина – Япония: расписание трансляций решающего матча ЧМ-2025

Мужская сборная Украины по хоккею близка к тому, чтобы впервые с 2007 года вернуться в элитный дивизион чемпионата мира. Наша команда блестяще выступает на первенстве планеты в дивизионе IA, которое в эти дни проходит в Румынии.

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В субботу, 3 мая, "сине-желтые" проведут решающий матч турнира. Соперниками подопечных Дмитрия Христича станут японцы. Начало встречи – 12:30 по киевскому времени.

Украинские любители хоккея смогут поддержать своих любимцев благодаря "Суспильному". Прямой эфир будет доступен на телеканале "Суспильне Спорт", его официальном сайте, странице в YouTube и региональных каналах вещателя.

Трансляцию можно увидеть на видеоплатформе Megogo. Показ встречи будет сопровождать аналитическая студия с участием приглашенных экспертов.

После четырех игровых дней наши хоккеисты занимают второе место. Именно попадание в топ-2 гарантирует повышение в классе. OBOZ.UA разбирал все расклады для сборной Украины на ЧМ-2025. Точно известно, что непроигрыш Японии в основные 60 минут игрового времени позволит "сине-желтым" выйти в топ-дивизион мундиаля. При этом азиаты уже лишены турнирной мотивации, ведь после победы над Румынией гарантировали себе сохранение прописки в текущем дивизионе, а шансов подняться у них нет.

Как сообщал OBOZ.UA. накануне сборная Украины перевернула матч с Польшей и добыла волевую победу. При этом наша команда стартовала с драматичного поражения от Великобриттании. После этого "сине-желтые" в серии буллитов обыграли Италию. А затем подопечные Христича разгромили Румынию.

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