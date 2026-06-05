От этого нет лекарств: звезда 'Иронии судьбы' Барбара Брыльска тяжело заболела и заговорила о смерти

Польская актриса Барбара Брыльска, наиболее известная аудитории благодаря фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!", откровенно призналась, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. 85-летняя знаменитость испытывает сильную боль почти по всему телу, кроме того, страдает от прогрессирующей потерей памяти.

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Как отметила артистка, основной причиной возникновения болезней является старость, а современная медицина уже никак не может улучшить ее состояние. Единственным "лекарством" от недуга она считает смерть. Неутешительными новостями о своем самочувствии Брыльска поделилась в комментарии одному из росмедиа.

"Я очень много всего забываю. Болезнь выкручивает пальцы. Каждый палец в свою сторону. Больно, и ничего с этим не поделаешь. Лечиться бесполезно, это не поможет. Мой друг назвал мою болезнь "песельоза" – от PESEL (11-значный идентификационный номер лица, который используют в Польше. – Ред.). Это болезнь старости. От "песелезы" нет лекарств. Только от давления, от сахара, витамины. У меня болит все. Чего я могу хотеть? Спокойствия и здоровья", – поделилась актриса.

Из-за проблем со здоровьем Барбара Брыльска очень редко выходит из своей квартиры. По словам звезды "Иронии судьбы", она живет одна и пытается самостоятельно вести быт, ведь не хочет нанимать помощницу.

"Много-много моих друзей уже умерли. Остались только сын и внуки. Мне уже ничего не нужно. Единственное лекарство – это смерть. Поэтому я живу, как могу. Я не хочу помощницы. Живу сама. Сын живет отдельно, со своей семьей, а я пока все делаю сама. Он, правда, делает для меня покупки, чтобы я не носила тяжелое. А остальное все сама", – рассказала знаменитость.

Как призналась актриса, сейчас ее единственной "собеседницей" является кошка по имени Малютка. Животное несколько лет назад пришло к актрисе на даче, поэтому она решила забрать ее с собой в квартиру в Варшаве, Польша.

"Кошка появилась у меня несколько лет назад на даче. Родила мне там в сарае маленьких котят. Было холодно, я должна была остаться, чтобы отдать котят в добрые руки. А потом она, конечно, поехала со мной в Варшаву и живет со мной до сих пор. Теперь ходит по столу передо мной туда-сюда. Поэтому я с ней разговариваю", – отметила актриса.

Напомним, что Барбара Брыльска стала звездой большого количества фильмов, но наибольшую славу получила благодаря роли Надежды Шевелевой в культовой ленте "Ирония судьбы, или С легким паром!". В свое время актриса была кумиром для многих зрителей, а в Польше ее сравнивали с французской иконой кино Брижит Бардо, но сейчас она выбрала уединенный образ жизни подальше от публичности.

В 2020 году росмедиа начали распространять информацию, что у знаменитости диагностировали рак языка, из-за чего она была вынуждена перенести хирургическое вмешательство. Сперва Брыльска не хотела вдаваться в подробности своего состояния, но позже опровергала слухи об онкологии: "Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие странные слухи".

Что интересно, до 2022 года звезда "Иронии судьбы" была любимицей россиян, однако начало большой войны изменило их отношение к ней. Дело в том, что Барбара Брыльска довольно резко высказалась в сторону РФ и даже заявила, что не хочет больше общаться на русском языке.

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