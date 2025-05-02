Украина – в шаге от хоккейной элиты! Что нужно нашей сборной, чтобы триумфально завершить сенсационный ЧМ: все расклады

Хоккейный чемпионат мира продолжается – и Украина одна из главных звезд этого первенства. Международная федерация хоккея называла нас андердогами, которые будут сражаться за выживание. Но теперь желто-синие прямой претендент на квалификацию в элиту! Остается одна игра против Японии – что нужно от нашей сборной? Рассказывает OBOZ.UA.

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Украина становится все увереннее по ходу турнира

Украины не было на хоккейных чемпионатах уровня ІА с 2017-го года. Такое долгожданное возвращение начиналось сразу с вызова - Великобритания, которая только выпала из когорты лучших и желала как можно скорее к ней вернуться. Это была крутая заруба: сначала закамбечили с 0:2 до 3:2, в конце третьего периода пустили шайбу от О'Коннора и двинулись к буллитам. Там совсем ничего не удалось: мы не забросили 4 попытки, сопернику хватило всего двух метких попыток.

А вот дальше Украина выступала уже лучше, хоть и не обошлось без нестабильности. Календарь, сразу после фаворита британцев, дал нам другого лидера – Италию. Инициатива постоянно переходила от одной команды к другой, украинцы дважды выходили вперед – итальянцы дважды отыгрывались. А уж в буллитах была драма: сразу 8 попыток неудачных попыток с обеих сторон! Лишь один точный выход Пересунько стал точным – и мы забрали такие важные 2 очка.

Выровнять нервы и положение помог третий тур, где Мережко и компания искусно разобрались с Румынией. В этом матче к результату больше всего приложился Денискин, у него 2 шайбы и активное участие еще в двух. Хотя Дмитрий Христич и тогда призвал не сбавлять обороты – разгрому поспособствовала хорошая подготовка и стремление иметь лучшее место в таблице перед решающими играми. Сухой матч для Дяченко, первый тогда на чемпионате. Невольно украинцы посматривали и в таблицу, потому что там дела обострялись.

Великобритания нам очень помогла

Лидер таблицы и главный фаворит таблицы – Британия – неузнаваема в этом году. После 4 матчей имеют только одну чистую победу – разнесли Италию 5:1. А до этого - в овертаймах едва обыграли Японию и Румынию, а с Украиной победителя определяли в буллитах. Дальше досталось уже Италии: тот же разгром остановил и без того слабый ход команды Ялонена. Украина ехала на игру против Польши зная, что вторая ступенька близка как никогда.

Победа над Польшей улучшила ситуацию

Сам турнир тоже очень быстрый – игры проходят через день, а иногда и каждый день. Вот как и вчера – мы играли против Польши на следующий день после румын, а еще и не могли рассчитывать на Кривошапкина – он травмировался и выход на лед запретили врачи. В интервью перед игрой ни один из украинцев не говорил, что будет легко; все отлично знали силу соперника и его способность агрессивно доводить дело до конца. Тем более, что команде Калабера перед последним туром с британцами требовались лучшие расклады.

Игра с Польшей была наиболее насыщенной на турнире. В условиях такой плотности очков в таблице, каждый хоккеист понимал ответственность правильных действий и внимательности на каждом участке игровой площадки. Сдержанный в борьбе первый тайм, яркий на отдельные эпизоды второй, в который команды положили по 2 шайбы. Самым сложным и ярким для нас стал третий период.

Захарову удалось быстро вывести Украину вперед: красивая атака, разыгранная через Денискина, и дубль украинца. Почти сразу ассистента на 2 минуты посадили на скамью, что привело к опасной атаке на наши ворота, Дяченко получил несколько ударов клюшками (и уже в третий раз слетели с места наши ворота). Ему даже понадобилось время прийти в себя. Это был самый сложный отрезок, где желто-синие приложили все усилия, чтобы оттеснить поляков как можно дальше – и удалось.

В полном составе команда продолжила давить и организовала роскошную комбинацию Коренчука и Садовикова: первым корпусом сохранил шайбу и выкатил на нападающего; тот выполнил красивый обводной удар и вратарь Польши просто наблюдал полёт шайбы. Трахт завершил фантастический период уже своей шайбой – 4:1. Но победа была бы невозможной без Дяченко - 26 бросков парировал наш голкипер! Не зря его сочли лучшим игроком встречи.

Таблица – фантастика

Главное, на что нужно обратить внимание – Украина гарантированно остается в Дивизионе ІА! После этой победы мы закрепились на второй строчке таблицы и теперь имеем 9 очков, как и Великобритания. Здесь помогли результаты игр: украинцы выиграли в основное время 2 матча, еще один по буллитам. Следовательно, мы имеем 6 чистых очков, плюс 2 за победу над итальянцами (те же буллиты) и еще 1 балл за проигрыш от британцев также в послематчевых бросках.

Зато команда Рассела чисто выиграла только раз, поэтому имеет 3+6 очков. Только их победа в очной встрече оставляет Британию впереди, но у украинцев остаются шансы и на победу в группе. Для этого нужно бить Японию в основное время и надеяться, что Польша затянет львов в овертаймы, тогда результат их матча будет для нас неважен. Группа интересна и непонятна – и Украина зажгла в ней по полной.

Решающий соперник выиграл, но не мотивирован

Наш последний оппонент в группе – Япония. Против нее сыграем 3 мая в 12:30. Здесь снова нужно вернуться к словам коуча перед турниром, ведь за несколько дней до ЧМ желто-синие играли спарринг с японцами - три разных формата, 2 из которых за нами. Тогда Христич сказал, что его штаб смотрел не только на счет, но и на поведение игроков. Не исключено, что в центре внимания были и сами японцы, ведь календарь составили еще до товарняка.

Что показала Япония на турнире? Вообще ничего. Перед нами - команда, спасшаяся в последний момент. Устроили шоу, выиграв 0:4 первый период вчера против Румынии, проиграли второй 3:1 и всухую откатали третий. До этого проиграли все 3 игры, хотя в каждом из матчей держались рядом с хорошим результатом. Япония не сможет попасть в квалифай-зону, не хватит очков; но не сможет и вылететь – обыграла единственного соперника за зону понижения.

Украине, как мы уже сказали, достаточно выиграть с любым счетом, чтобы остаться в зоне выхода на элитный ЧМ-26. Возможность выиграть группу регулирует время: все матчи проходят в один день и на одной арене, а Украина проведет свою первой. То есть, британцы будут знать результат нашей встречи и будут понимать, от чего играть. Вероятность не попасть в высший дивизион не равна нулю, но настолько мала, что нужно просто провести уверенный матч и забирать заслуженную победу. На лучшем ЧМ, где играют США, Чехия и Канада, нас не было с 2007 года. Время возвращаться пришло.