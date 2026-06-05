'Россия не хочет заканчивать войну': Зеленский об обмене пленными, ответ Путина на письмо и новые операции против врага. Видео

Реакция кремлевского диктатора Владимира Путина на открытое письмо от президента Владимира Зеленского свидетельствует о том, что Москва снова выбирает войну. Ответ российской стороны является слабым, и многих в мире он разочаровал.

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Об этом глава Украинского государства заявил в вечернем обращении к народу в пятницу, 5 июня. Соответствующее видео опубликовала в официальном YouTube-канале пресс-служба ОП.

Зеленский прокомментировал ответ российского руководства на письмо

Как отметил президент, "российская сторона вновь выбирает войну", и все услышали высказывания Путина, которые прозвучали 5 июня.

"Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал.

Не хочет он ничего менять, не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто тянет из него деньги, – они все сегодня были очень улыбчивы. Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию – больше", – сделал вывод Зеленский.

Новый обмен военнопленными стал седьмым за этот год

Президент напомнил, что в пятницу в Украину вернулись еще 186 человек, большинство – защитники нашей страны. Они попали во вражеский плен на разных направлениях фронта: на Донетчине, в частности в Мариуполе, на Харьковщине, Луганщине и т.д..

"Всех должны вернуть, и по каждой фамилии проверяем, ищем. В сегодняшнем обмене есть люди с тяжелыми болезнями и после ранений. Обмены идут непросто, но идут. Но готовим следующие этапы", – сообщил глава государства.

Он рассказал, что в течение 2026 года проведено уже семь таких мероприятий и возвращено 1429 человек.

Зеленский поблагодарил команду, которая готовит обмены, а также каждого и каждую на передовой, кто обеспечивает для Украины пополнение обменного фонда.

"Каждое наше такое результативное подразделение, все проявления смелости украинцев в защите Украины – это наша возможность быть эффективными в дипломатии, в договоренностях, в возвращении наших людей домой из плена", – отметил президент.

Киев будет продолжать встречи с европейскими и американскими партнерами

Также в пятницу Зеленский провел совещание с дипломатической командой.

"Мы готовим встречи, которые могут быть полезными. Несколько форматов с европейскими партнерами, и также мы готовимся к форматам с американской стороной. Мы знаем, что европейцы готовят новые шаги в поддержку Украины, я благодарю всех в Соединенных Штатах, кто с нами, кто с Украиной, и кто старается сделать ситуацию лучше для защиты жизни", – сказал президент.

Служба безопасности Украины проведет новые операции

В конце обращения глава государства сообщил, что заслушал очередной доклад от СБУ. Это был отчет о результатах за этот год – "на фронте и в операциях прежде всего".

"Воины СБУ ЦСО "А" – номер один по поражениям врага на фронте с начала года. Результативно мы защищаем свое государство, мы защищаем свою независимость.

И сегодня согласовал Службе безопасности Украины новые наши операции", – отметил Зеленский, не раскрыв дополнительных подробностей.

Как писал OBOZ.UA:

– Россия и Украина провели новый обмен 5 июня. Среди освобожденных украинцев есть те, кто находился в плену еще с 2022 года. Самому младшему экс-пленному 26, а самому старшему исполнилось 62 года.

– Среди воинов, которые теперь снова дома, много военнослужащих ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, Сил специальных операций и Военной службы правопорядка. Детальнее о том, кого удалось вернуть в Украину 5 июня, читайте в нашем материале по ссылке.

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