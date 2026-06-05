После почти двух с половиной лет российского плена в Украину вернулся военнослужащий 46-й отдельной аэромобильной бригады Павел Турчин из Тернопольской области. Защитник попал в плен во время выполнения боевого задания в Донецкой области, а его родные долгое время не знали о его судьбе.

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О возвращении военного рассказала его сестра Ольга Паламар в комментарии Укринформу. По ее словам, Павел Турчин попал в плен 14 декабря 2023 года во время штурмовых действий в Донецкой области, после чего связь с ним оборвалась.

Семья пять месяцев не знала, что военный жив

Как рассказала сестра защитника, сначала семья получила сообщение о том, что Павел пропал без вести. Только через пять месяцев родным стало известно, что он находится в российском плену.

"Он отправился вместе с побратимами на штурм, и связь с ним оборвалась. Мы получили извещение, что брат пропал без вести. И только через пять месяцев нам сообщили, что он в плену", – рассказала сестра защитника Ольга.

Павел Турчин стал на защиту Украины в первые месяцы полномасштабного вторжения России. По словам старосты села Старый Скалат Светланы Довбенькой, он с самого начала имел четкую патриотическую позицию и считал своим долгом защищать государство и будущее собственных детей.

"Павел говорил: если я не пойду воевать, кто тогда будет защищать страну, моих детей. У него с самого начала была патриотическая позиция", – рассказала Светлана.

В течение длительного времени семья не получала никакой информации о его состоянии. Только в апреле этого года ситуация изменилась, когда из российского плена вернулся другой украинский военнослужащий Владимир, который удерживался вместе с Павлом. Он сообщил семье, что Павел жив и находится в плену в Волгоградской области России.

"Он рассказал нам, что сын жив, что с ним все хорошо. Их удерживали в Волгоградской области. Мы с Володей долго говорили, расспрашивали его о Павле. С тех пор часто созваниваемся", - рассказала мама освобожденного пленного Мария Турчин.

Надежду на возвращение поддерживали родные и односельчане

Мать защитника Мария Турчин рассказала, что сын ей часто снился. По словам женщины, пережить почти два с половиной года неизвестности помогали молитвы, поддержка близких и односельчан.

Родные написали письмо Павлу, хотя не знают, дошло ли оно до адресата.

"Сын не раз мне снился. Недавно я видела во сне, как он выходит из машины, подошел ко мне, стал на колени и обнял меня. А еще он очень часто снился односельчанам. Они во время встречи всегда мне рассказывали об этом. Также мы написали письмо Павлу, но не знаем, получил ли он его", - вспоминает Мария.

Сестра Павла неоднократно участвовала в акциях в поддержку военнопленных и посещала встречи Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

После освобождения Павла семья уже увидела его на видео и теперь с нетерпением ждет первого разговора с ним.

"Мы уже увидели брата на видео. И теперь с нетерпением ждем его звонка. Счастливы, что уже скоро сможем его обнять!" – рассказала Ольга Паламар.

Напомним, что вместе с Павлом Турчином на родную Тернопольщину вернулись на этот раз из российского плена еще двое защитников – Владимир Зварич из Чертковского района и Александр Ремпа из Тернопольского района. Об этом сообщил начальник Тернопольской ОВА Тарас Пастух.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня, Украина и Россия провели 75-й обмен пленными. В рамках которого домой вернулись 185 военнослужащих и один гражданский украинец. Освобожденные защитники участвовали в боевых действиях на разных направлениях фронта, а самому старшему из них исполнилось 62 года.

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