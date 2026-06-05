Пусть Зеленский и Путин сами разбираются с войной, я уже им помог, – Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался по поводу завершения войны, развязанной Россией. Он считает, что Украина и РФ дальше должны разбираться сами, и убежден, что вопрос вскоре должен быть решен.

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Об этом Трамп сказал в пятницу, 5 июня, общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One. У него спросили, хочет ли он первого шага от президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина по завершению войны, прежде чем США присоединятся к переговорам с ними.

"Я не против. Пусть они этим занимаются. Именно я привел их к этой позиции, и думаю, что это будет урегулировано. Думаю, мы приближаемся к моменту, когда вопрос между Россией и Украиной должен быть решен", – ответил американский лидер.

Он отметил, что верит в завершение войны в Украине, и в очередной раз добавил, что ее никогда не должно было быть.

Что предшествовало

Владимир Зеленский недавно обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором призвал последнего прекратить войну и начать прямые переговоры по ее завершению. Глава государства подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а дальнейшее продолжение боевых действий только углубляет потери и истощает ресурсы Кремля.

В частности, президент обратил внимание на потери российской армии. По его словам, только в мае Россия потеряла более 30 тысяч убитыми и тяжелоранеными, и такой уровень потерь сохраняется уже длительное время.

Письмо поддержал президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что поддерживает идею переговоров между Киевом и Москвой для обсуждения завершения войны в Украине, и добавил, что такая встреча может состояться при содействии Вашингтона.

Между тем Владимир Путин назвал письмо украинского лидера "хамством", и призвал его идти на президентские выборы. Диктатор добавил, что выбранный Зеленским способ общения является неправильным, и что сейчас встречаться с украинским президентом он не видит смысла.

Зеленский заявил, что Российская Федерация разочаровала многих своим ответом на его письмо. Он свидетельствует о том, что заканчивать войну страна-агрессор не собирается.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль пока не планирует участвовать в организации встречи главы Кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По состоянию на сейчас таких планов у Москвы нет.

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