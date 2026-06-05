Кронприцессе Норвегии срочно нужна трансплантация легких: какая у нее болезнь
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Кронпринцессу Норвегии Метте-Марит внесли в список ожидания на трансплантацию легких. Врачи заявили, что пересадку органа необходимо провести как можно скорее.
Об этом 6 июня сообщил королевский двор страны после очередного ухудшения состояния ее здоровья, пишет Independet. 52-летняя жена наследника норвежского престола кронпринца Хокона много лет страдает тяжелым заболеванием легких.
В заявлении королевского дворца указано, что решение было принято после тщательных медицинских обследований. Представители королевской семьи подчеркнули, что состояние Метте-Марит связано с хронической болезнью, которая представляет угрозу для жизни.
"В результате ее опасного для жизни хронического заболевания легких и после тщательных медицинских обследований ее королевское высочество кронпринцесса Метте-Марит внесена в список на трансплантацию легких", – говорится в сообщении дворца.
Семейная поддержка
Из-за состояния жены кронпринц Хокон досрочно завершил официальный визит в Японию и вернулся в Норвегию. Также в Осло из Австралии прилетела их дочь, принцесса Ингрид Александра, которая сейчас учится за границей.
Во время пресс-конференции в Токио кронпринц объяснил, что дочь решила быть рядом с матерью. По его словам, она планирует завершить обучение в Австралии, но пока неизвестно, сколько времени проведет дома.
Врачи отмечают, что развитие болезни Метте-Марит приобрело серьезный характер. Профессор университетской больницы Осло Аре Голм сообщил, что трансплантацию необходимо провести "как можно скорее".
Что известно о болезни
Метте-Марит диагностировали легочный фиброз в 2018 году. Это хроническое заболевание, при котором в легких образуются рубцы, постепенно снижающие способность организма усваивать кислород.
Еще в декабре прошлого года в университетской больнице Осло заявляли, что приближается момент, когда пересадка станет необходимой. Тогда кронпринцессу еще не внесли в список потенциальных реципиентов.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере ранее выражал поддержку кронпринцессе и отмечал ее открытость в вопросах здоровья. По его мнению, это может помочь людям, которые сталкиваются с подобными проблемами.
Из-за ситуации со здоровьем супруги также перенесли празднование 25-й годовщины брака, которое было запланировано на август этого года.
Метте-Марит познакомилась с кронпринцем Хоконом в 1999 году на музыкальном фестивале. На тот момент она была одинокой матерью без аристократического происхождения. Несмотря на значительный общественный резонанс в начале их отношений, впоследствии эта история получила широкую поддержку в Норвегии.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере тоже признал проблему потока украинских мужчин в его страну. Впрочем, он подчеркнул, вопрос их принудительного возвращения на родину не обсуждается.
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