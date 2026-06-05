Кронприцессе Норвегии срочно нужна трансплантация легких: какая у нее болезнь

Кронпринцессу Норвегии Метте-Марит внесли в список ожидания на трансплантацию легких. Врачи заявили, что пересадку органа необходимо провести как можно скорее.

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Об этом 6 июня сообщил королевский двор страны после очередного ухудшения состояния ее здоровья, пишет Independet. 52-летняя жена наследника норвежского престола кронпринца Хокона много лет страдает тяжелым заболеванием легких.

В заявлении королевского дворца указано, что решение было принято после тщательных медицинских обследований. Представители королевской семьи подчеркнули, что состояние Метте-Марит связано с хронической болезнью, которая представляет угрозу для жизни.

"В результате ее опасного для жизни хронического заболевания легких и после тщательных медицинских обследований ее королевское высочество кронпринцесса Метте-Марит внесена в список на трансплантацию легких", – говорится в сообщении дворца.

Семейная поддержка

Из-за состояния жены кронпринц Хокон досрочно завершил официальный визит в Японию и вернулся в Норвегию. Также в Осло из Австралии прилетела их дочь, принцесса Ингрид Александра, которая сейчас учится за границей.

Во время пресс-конференции в Токио кронпринц объяснил, что дочь решила быть рядом с матерью. По его словам, она планирует завершить обучение в Австралии, но пока неизвестно, сколько времени проведет дома.

Врачи отмечают, что развитие болезни Метте-Марит приобрело серьезный характер. Профессор университетской больницы Осло Аре Голм сообщил, что трансплантацию необходимо провести "как можно скорее".

Что известно о болезни

Метте-Марит диагностировали легочный фиброз в 2018 году. Это хроническое заболевание, при котором в легких образуются рубцы, постепенно снижающие способность организма усваивать кислород.

Еще в декабре прошлого года в университетской больнице Осло заявляли, что приближается момент, когда пересадка станет необходимой. Тогда кронпринцессу еще не внесли в список потенциальных реципиентов.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере ранее выражал поддержку кронпринцессе и отмечал ее открытость в вопросах здоровья. По его мнению, это может помочь людям, которые сталкиваются с подобными проблемами.

Из-за ситуации со здоровьем супруги также перенесли празднование 25-й годовщины брака, которое было запланировано на август этого года.

Метте-Марит познакомилась с кронпринцем Хоконом в 1999 году на музыкальном фестивале. На тот момент она была одинокой матерью без аристократического происхождения. Несмотря на значительный общественный резонанс в начале их отношений, впоследствии эта история получила широкую поддержку в Норвегии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере тоже признал проблему потока украинских мужчин в его страну. Впрочем, он подчеркнул, вопрос их принудительного возвращения на родину не обсуждается.

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