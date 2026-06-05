УкраїнськаУКР
русскийРУС
Валерий Чалый
Валерий Чалый

Блог | Баллистические ракеты намного эффективнее, чем просто открытое письмо

Баллистические ракеты намного эффективнее, чем просто открытое письмо
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Как по мне, в письме не хватает разве что фразы: "Чей Крым?". 

А так - да: насмешки над врагом засчитываются...

Приведет ли это к встрече и переговорам? Нет.

Приблизит ли это мир и что-то изменит в контексте дипломатии. Нет.

Понравится ли это украинцам? Да.

Поможет ли это сбить российскую информационную атаку? Да.

Но... Открытое письмо с тысячей баллистических ракет, которые могут долететь до столицы врага, всегда будет эффективнее, чем просто открытое письмо...

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...
Война в УкраинеРоссия - страна-агрессорFPV-дрониракеты
Фейсбук Валерия Чалого
Редакционная политика