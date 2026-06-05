Как по мне, в письме не хватает разве что фразы: "Чей Крым?".

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А так - да: насмешки над врагом засчитываются...

Приведет ли это к встрече и переговорам? Нет.

Приблизит ли это мир и что-то изменит в контексте дипломатии. Нет.

Понравится ли это украинцам? Да.

Поможет ли это сбить российскую информационную атаку? Да.

Но... Открытое письмо с тысячей баллистических ракет, которые могут долететь до столицы врага, всегда будет эффективнее, чем просто открытое письмо...