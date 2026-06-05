Дроны как лучшая дипломатия. Блестящие результаты Сил обороны Украины, особенно после того, как украинские дроны подсветили настоящие "достижения" путиномики на петербургском международном экономическом форуме, вызывают довольно оживленную реакцию во всем мире, в том числе и в США. Во время выступления в Сенате государственный секретарь Марко Рубио назвал российское вторжение в Украину стратегической ошибкой. Из его уст прозвучало несколько тезисов, которые уже в ближайшее время могут получить практическое воплощение.

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Во-первых, речь идет об усилении наших переговорных позиций, что особенно важно на фоне подготовки очередного дипломатического трека. По словам госсекретаря, при нынешней динамике на поле боя россия может никогда не получить военным путем то, что требует в ходе переговоров. Если раньше США относительно спокойно воспринимали максималистские требования Путина, закодированные в словосочетании "дух Анкориджа", то теперь этот "дух Анкориджа", похоже, окончательно выветрился.

Во-вторых, мы рассчитываем на увеличение объемов военной помощи. Марко Рубио анонсировал новости о пакете поддержки Украины на сумму 400 млн долларов, утвержденного Конгрессом. Это важный сигнал, поскольку на фоне войны в Иране США начали задерживать отдельные поставки вооружений в рамках программы PURL, когда Соединенные Штаты передают Украине оружие, а ее финансирование обеспечивают европейские партнеры.

Стоит отметить, что положительные сигналы поступают не только от Марко Рубио. За усиление поддержки Украины выступает целая группа американских законодателей. Так, член Палаты представителей от Республиканской партии Дон Бейкон сообщил, что Палата проголосовала за продолжение рассмотрения петиции о предоставлении военной помощи Украине и введение нового пакета жестких санкций против России.

По другую сторону Атлантики наши внешнеполитические дела также выглядят неплохо. В июне ЕС планирует перевести Украине 9,1 млрд евро финансовой помощи. Из этой суммы 5,9 млрд евро должны быть направлены на оборонные нужды, еще 3,2 млрд евро – на бюджетную поддержку. Речь идет о траншах макрофинансовой помощи в рамках общей программы на 90 млрд евро. Все необходимые решения приняты, а препятствий со стороны Будапешта больше нет. Кстати, правительство Венгрии заявило, что больше не будет блокировать вступление Украины в ЕС: переговоры о членстве могут стартовать уже 15 июня.

Мы помним фразу президента США о том, что у Украины нет карт. Сегодня же официальный Вашингтон и другие крупные столицы открыто признают: козыри в этой игре – в наших руках. Не просто признают, а наращивают поддержку. Почему так? Формула проста: успех притягивает успех. Когда мы демонстрируем весомые результаты на поле боя, все больше игроков готовы инвестировать в тех, кто побеждает. Это прагматичный и вполне понятный подход.

Сегодня недоимперия деградирует, истощается и горит, а Украина постепенно утверждается как мощный геополитический игрок. Победа будет за нами. Держим строй. Слава Украине!