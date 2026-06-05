Друзья, все мы с детства знаем легендарную картину о том, как запорожцы пишут письмо турецкому султану. Но здесь есть один "маленький нюанс". На самом деле существует очень прочная историческая версия, что этот знаменитый дипломатический "троллинг" предназначался совсем другому адресату.

Видео дня

Наши предки писали этот шедевр... русскому царю петру І! И на это были чрезвычайно веские причины.

Царь петр І начал присылать на Сечь гневные грамоты. Он требовал от казаков покорности, называл их "предателями", пугал полным уничтожением и одновременно лицемерно обещал "царскую милость", если они выдадут Мазепу.

Знакомый почерк сумасшедшего соседа, не так ли? Пугать уничтожением и требовать капитуляции (Донбасс) — это их вековая скрепа.

Но в ответ запорожцы написали ему письмо, которое вошло в историю как абсолютный образец казацкой дерзости, отваги и фирменного юмора:

Издевательство над царскими титулами: Казаки начали письмо с искажения пышного титула петра І, называя его "царем московским, татарским, калмыцким и самопровозглашенным".

Ответ на угрозы: На запугивания о том, что московиты сожгут Сечь, казаки ответили фразой, которая стала крылатой: "Ты угрожаешь нам, царь, своим войском, но мы твоих солдат видели под Нарвой, они умеют хорошо бегать, поэтому и к нам бежать им будет недалеко".

Прямое обвинение во лжи: Запорожцы открыто написали петру І, что его "царское слово" не стоит ничего, поскольку он постоянно нарушает соглашения, уничтожает украинские вольности и лезет на казацкие земли.

Параллели, от которых перехватывает дыхание: казаки собираются вместе против московского тщеславия и Владимир Зеленский пишет письмо путину.

История сделала полный круг! Современный кремлевский диктатор так же пытался запугать Украину, требовал капитуляции и грезил "взятием за три дня". Но в ответ получил такой же железобетонный отпор и разговор с позиции силы. Сегодня весь мир видит, что статус кремля — ноль, а его время безвозвратно прошло.

Это эпохальное событие уже запечатлелось в истории. Украинский дух — несокрушимый, корни нашей силы — глубокие, а характер — закаленный веками. Мы выстояли тогда, мы побеждаем и сейчас. Украина обязательно победит!

Друзья, как вам такая историческая параллель? Что бы вы лично от себя дописали в современное письмо кремлевскому диктатору?