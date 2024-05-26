Где смотреть финал Лиги чемпионов 'Боруссия' – 'Реал'. Расписание трансляций

Дортмундская "Боруссия" и мадридский "Реал", в субботу, 1 июня, разыграют главный клубный футбольный трофей Европы. В 32-м по счету финале Лиги чемпионов немецкий и испанский гранды определят победителя сезона 2023/2024.

Победитель сыграет с победителем другого клубного турнира, Лиги Европы УЕФА, в матче на Суперкубок УЕФА 2024, а также квалифицируется на Клубный чемпионат мира 2025 года.

Поединок состоится легендарном "Уэмбли" в Лондоне. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" – "Реал". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ также запланирован на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Матч станет девятым финалом главного европейского клубного футбольного турнира, который состоится в Англии (с учетом финала 2003 года, который прошёл на "Олд Траффорд" в Манчестере), что станет повторением рекордов Италии, Германии и Испании. Это будет тринадцатый финал турнира, проведённый в Великобритании (с учетом финалов 1960, 1976 и 2002 годов, которые прошли в Шотландии и финала 2017 года, который прошёл в Уэльсе).

В своей истории "Реал" и "Боруссия" встречались 14 раз. Три победы на счету немцев. Еще 6 раз успех праздновали испанцы. 5 матчей завершились вничью.

Напомним, что в полуфинале "Реал" обыграл мюнхенскую "Баварие", проигрывая до 88-й минуты. Поединок на легендарном испанском стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 2:1. Первая игра недельной давности победителя не выявила (2:2).

Дортмундская "Боруссия" на пути к финалу сенсационно прошла ПСЖ.

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