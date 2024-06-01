'Реал' – 'Боруссия': все подробности финала Лиги чемпионов-2024

Мадридский "Реал" и дортмундская "Боруссия" в субботу, 1 июня, сойдутся в финале Лиги чемпионов сезона 2023/24 и определят победителя самого престижного европейского клубного турнира. Для немецкого коллектива это третья попытка взять трофей, а вот испанцы в 18-й раз борются за кубок.

Встреча состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Боруссия". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЛЧ-2024

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ также запланирован на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА ФИНАЛ ЛЧ-2024

Явными фаворитами считаются футболисты "Реала". Ставки на их победу в основное время принимаются с коэффициентом 1,65. Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех "Боруссии" достигают уровня 5,00.

СУДЬИ НА ФИНАЛ ЛЧ-2024

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Словении, которую возглавляет Славко Винчич. Ему будут помогать лайнсмены Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.

Роль четвертого рефери исполнит француз Франсуа Летесье, а за системой видеопомощи арбитрам (VAR) будет следить Нейц Кайтазович.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Карло Анчелотти, главный тренер "Реала":

– Мы близки к величайшему достижению – победе в Лиге чемпионов. На клубном уровне нет ничего важнее этого. Мы боимся, что трофей может ускользнуть. Поэтому надо получить максимум удовольствия от пребывания здесь, нужна и удача, но мы не должны сдаваться, что бы ни происходило на поле. Чем сильнее ты боишься, тем слаще может стать победа.

Эдин Терзич, главный тренер "Боруссии":

– Мы очень хорошо играли и заслужили этот финал. Нам будет противостоять невероятно сильная команда, для которой финалы – обычное дело, но мы знаем, что в одном матче возможно все. Если бы мы сыграли против "Реала" 10 раз, возможно, было бы трудно одержать общую победу, но в одном матче за 90 или 120 минут мы способны обыграть любого соперника.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди – Вальверде, Кроос, Камавинга – Беллингем – Родриго, Винисиус Жуниор.

"Боруссия": Кобель – Райерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Эмре Джан, Забитцер; Адейеми, Брандт, Санчо – Фюллькруг.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

В своей истории "Реал" и "Боруссия" встречались 14 раз. Три победы на счету немцев. Еще шесть раз успех праздновали испанцы, а пять поединков завершились вничью.

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