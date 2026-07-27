Одно заявление может увеличить пенсию: кому следует обратиться в Пенсионный фонд

Некоторые украинские пенсионеры могут увеличить размер своих выплат, если обратятся в Пенсионный фонд с заявлением о перерасчете и попросят учесть пропущенные периоды стажа или оптимизировать месяцы заработка. Перед подачей заявления стоит получить подробный расчет пенсии, ведь правильно выбранные для исключения месяцы и зачет всего страхового стажа могут положительно повлиять на размер пенсии.

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Об этом напоминают специалисты портала "На пенсии", комментируя обращение пенсионерки, которой при назначении пенсии не зачли отдельные периоды стажа. При назначении пенсии учитываются не только страховой стаж, но и заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы.

Если в отдельные периоды человек получал низкую зарплату, это может негативно повлиять на окончательный размер выплат. В то же время закон позволяет применить так называемую оптимизацию заработка – исключить из расчета часть месяцев с самыми низкими коэффициентами заработной платы. Это позволяет увеличить средний показатель заработка, который используется для определения пенсии.

Пенсионер может сам выбрать, какие месяцы не учитывать

Законодательство предусматривает, что пенсионер имеет право самостоятельно определить, какие именно месяцы следует исключить из расчета. Для этого необходимо подать письменное заявление в Пенсионный фонд с просьбой провести перерасчет.

В то же время существуют определенные ограничения. Общее количество исключенных месяцев не может превышать 10% страхового стажа и при этом составлять более 60 календарных месяцев. Кроме того, после оптимизации для расчета пенсии должно остаться не менее 60 месяцев страхового стажа.

Специалисты советуют в первую очередь убедиться, что Пенсионный фонд учел все подтвержденные периоды страхового стажа. Именно от его продолжительности зависит, сколько месяцев можно исключить при оптимизации.

Например, если у человека более 32 лет страхового стажа, он может исключить до 39 месяцев с наименьшими коэффициентами заработка. Если же после перерасчета к стажу дополнительно зачтут ещё несколько лет, количество месяцев для оптимизации также увеличится.

Какие периоды могут быть ошибочно не учтены

Одной из самых распространенных причин обращения в Пенсионный фонд является неучет отдельных периодов страхового стажа. В частности, в него может быть зачтено дневное обучение, если оно проходило до 1 января 2004 года. Если в дипломе нет точной даты поступления, необходимо получить справку из учебного заведения или архива, где будет указан полный период обучения.

Также стоит проверить, учтены ли периоды отпуска в связи с беременностью и родами, а также ухода за ребенком в случаях, предусмотренных законодательством. Если такие периоды не были зачтены, их можно подтвердить документами и подать заявление об их включении в страховой стаж.

Перед подачей заявления стоит получить расчет пенсии

Эксперты рекомендуют перед обращением в Пенсионный фонд запросить подробный расчет пенсии с указанием коэффициентов заработной платы за каждый месяц. Отмечается, что это поможет понять, какие периоды уже исключены, какие остались в расчете и действительно ли предложенный пенсионером вариант оптимизации позволит увеличить размер выплат.

Если же Пенсионный фонд не учел подтвержденные документами периоды обучения или ухода за ребенком, пенсионер имеет право обратиться с письменным заявлением о перерасчете и потребовать пересмотра решения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, отдельные категории украинских пенсионеров могут получать дополнительную надбавку к пенсии в размере от 23% до 40% прожиточного минимума за особые заслуги перед Украиной. Право на такую выплату имеют, в частности, Герои Украины, ветераны войны, лауреаты государственных премий, лица с почетными званиями и многодетные родители.

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