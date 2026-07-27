Инвестиционный микро-серфинг в Украине: как создать "вторую зарплату" без миллионного капитала

Инвестиции уже давно перестали быть "игрой для избранных" и привилегией людей с миллионными состояниями. Имея в кармане даже пару "лишних" тысяч гривен, украинцы могут создать финансовую подушку безопасности.

Видео дня

Для этого пригодится стратегия "инвестиционного микро-серфинга". Она предполагает направление небольших, но регулярных финансовых потоков в правильные инструменты, чтобы со временем они слились в полноценный поток, который станет финансовым буфером и источником уверенности.

Как заставить эти сбережения работать максимально эффективно и защитить их от рисков, читайте в новом материале OBOZ.UA.

С чего начать и сколько откладывать

Главный сдвиг в мышлении новичка – изменение самого механизма накопления. Ежемесячный инвестиционный взнос должен стать таким же обязательным платежом, как коммунальные услуги или аренда жилья, и откладываться сразу в день получения дохода.

"Главное – откладывать деньги сразу после получения, а не тогда, когда от зарплаты что-то останется. Деньги нужно откладывать в самом начале, пока еще есть что откладывать", – советует бухгалтер с 20-летним стажем Ольга Чуркина.

Она называет обязательные "10% от дохода" мифом, который может стать психологическим барьером: если нынешний бюджет не позволяет отложить десятую часть, это не повод отказываться от накоплений вообще. Поэтому эксперт советует откладывать так, чтобы сохранить комфортный уровень жизни.

Где найти скрытые ресурсы

Подробный аудит

Если кажется, что свободных денег нет совсем, эксперты советуют скачать банковскую выписку за последние 3 месяца и внимательно проанализировать даже мелкие расходы. Отказ от некоторых или даже сокращение нескольких некритичных статей расходов может высвободить необходимые финансовые средства для старта.

Геймификация

Современные банковские приложения позволяют настроить автоматические "копилки" или "банки", которые округляют сдачу от каждой покупки или отчисляют несколько процентов от ежедневных расходов. Такие сбережения незаметны для кошелька, но формируют стартовый капитал уже через несколько месяцев.

Куда направить микрокапитал в Украине

В украинских реалиях частный инвестор может двигаться по трем основным направлениям.

Депозиты и банковские накопления

Самый понятный инструмент для начинающих, который не только учит дисциплине, но и защищает капитал от текущей инфляции. К тому же депозиты запускают в действие эффект сложного процента.

"Можно один год откладывать какую-то сумму ежемесячно на депозит, а на следующий год весь этот депозит снова поместить на депозит. Тогда итоговая процентная ставка будет выше", – говорит бухгалтер Чуркина.

Впрочем, у депозитов есть существенные минусы:

с полученной прибыли приходится платить 23% налогов (18% НДФЛ + 5% военного сбора);

(18% НДФЛ + 5% военного сбора); доходность в гривне не всегда перекрывает валютные риски при сильных скачках курса.

ОВГЗ: гривневый "щит" страны

Благодаря цифровизации облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) стали максимально удобным и доступным инструментом: купить их можно в несколько кликов в банковском приложении или через Дію. Основные преимущества ОВГЗ перед обычными депозитами:

низкий порог входа ( от 1000 гривен );

); отсутствие налогов на полученный доход;

на полученный доход; гарантии возврата средств со стороны государства.

"Это абсолютно доступный инструмент для любого украинца, который приносит ощутимо больше доходов, чем банковские депозиты", – объясняет глава аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

REIT-фонды: недвижимость для немиллионеров

Раньше участники рынка недвижимости должны были располагать десятками или сотнями тысяч долларов, что закрывало этот рынок для микроинвесторов. Ситуацию кардинально изменили коллективные фонды инвестирования в недвижимость (REIT – Real Estate Investment Trust).

"Раньше инвестирование в доходную недвижимость было доступно преимущественно крупному бизнесу или состоятельным частным инвесторам. Коллективные фонды изменили эту модель. Они позволили многим инвесторам объединить средства и стать совладельцами качественных доходных объектов. Например, сегодня, чтобы стать совладельцем торгового центра в Киеве, достаточно иметь всего 1000 гривен в кармане", – отмечает коммерческий директор S1 REIT, посол REIT-фондов в Украине Виктор Бойчук.

Как это работает простыми словами?

Фонд привлекает средства многих мелких инвесторов. Покупает или строит качественные объекты недвижимости. Профессиональная команда управляет объектом, ищет арендаторов и обслуживает здание. Полученный арендный доход распределяется между инвесторами в виде дивидендов в соответствии с их долей.

Таким образом, инвестор в REIT получает сразу два источника дохода:

арендные выплаты;

доход от капитализации ( благодаря росту стоимости квадратных метров, что увеличивает итоговую стоимость инвестиции).

В то же время аренда и стоимость недвижимости исторически привязаны к доллару, что создает естественную защиту сбережений от девальвации.

Дополнительным преимуществом инвестиций в REIT-фонды является ликвидность, а именно возможность вернуть средства в течение нескольких часов. Обычную квартиру можно продавать месяцами, а сертификаты REIT-фондов являются высоколиквидными. По словам Виктора Бойчука, в фондах S1 REIT обратный выкуп ценных бумаг осуществляется всего за 3 часа с момента подачи заявки.

Защита инвестиций

Независимо от размера состояния инвестора, главное правило: не складывать все яйца в одну корзину. Распределить риски можно благодаря диверсифицированному, сбалансированному портфелю, построенному на следующих основных элементах:

надежность и ликвидность;

защита от девальвации ;

; доходность.

Впрочем, универсальной пропорции для каждого украинца не существует, считает Александр Паращий. Он выделяет две основные модели формирования портфеля:

1) осторожная, или консервативная – подойдет тем, кто опасается девальвации и рисков:

50% – твердая валюта (наличные/валютные ОВГЗ/REIT в долларах);

– твердая валюта (наличные/валютные ОВГЗ/REIT в долларах); 50% – гривневые ОВГЗ и депозиты.

2) доходная, или оптимистичная – для тех, кто ориентирован на максимальную доходность:

основная доля – гривневые ОВГЗ и REIT-фонды;

– гривневые ОВГЗ и REIT-фонды; небольшой процент – валютный резерв.

Защита внутри активов: пример недвижимости

Защита капитала зависит не только от выбора класса актива (например, недвижимости), но и от его качественного наполнения. Даже в рамках одного инструмента диверсификация играет решающую роль.

"Лучшая защита – это не попытки угадать рынок, а правильный выбор активов ещё до инвестирования. Стоит обращать внимание на REIT-фонды, которые владеют качественными объектами, работают с надежными арендаторами и регулярно раскрывают информацию о деятельности фонда", – объясняет Виктор Бойчук.

В качестве примера он привёл инвестиционный фонд S1 Plaza Позняки, в активах которого находится торговый центр, строящийся рядом со станцией метро "Позняки" в Киеве. Уже на данном этапе более 60 % его площадей забронировано известными украинскими и международными брендами. Поэтому даже если один арендатор расторгнет контракт, для инвесторов фонда это не является критичным. Но если бы в здании был только один арендатор, риск его потери стал бы ощутимым.

Таким образом, сочетая валютный резерв, государственные облигации и долю в коммерческой недвижимости (REIT), микроинвестор создает надежный щит, который приносит "вторую зарплату" независимо от финансовых потрясений.