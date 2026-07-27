Украинцам массово подсувают поддельное масло и сыр: что обнаружили в "польских" продуктах

Украинцев могут массово вводить в заблуждение, продавая под видом "польского" сыра и масла продукцию, которая, согласно результатам лабораторных исследований, оказывается фальсификатом с высоким содержанием заменителей молочного жира. Из пяти проверенных молочных продуктов четыре не соответствуют заявленному составу, поэтому покупателям рекомендуют внимательно проверять маркировку, информацию об импортере и не доверять только надписям о "польском происхождении".

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Об этом свидетельствуют результаты независимой проверки "молочки", приобретенной на рынке возле станции метро "Лесная" в Киеве. Соответствующее исследование провел эксперт по безопасности пищевых продуктов Максим Несмянов.

Проверили пять популярных продуктов — четыре не прошли тест

Для проверки отобрали пять товаров, которые продавались как польская молочная продукция. Их передали в аккредитованную лабораторию, где исследовали жирнокислотный состав. Именно такой анализ позволяет установить, содержит ли продукт растительные жиры, хотя на упаковке указано, что он изготовлен из молока.

Результаты оказались неутешительными. Больше всего вопросов возникло к сыру "Гауда", в котором лаборатория обнаружила 95% заменителей молочного жира. Фактически это не сыр, а сырный продукт, хотя при продаже его позиционировали именно как польский сыр.

Не лучше оказалась ситуация и со сливочным маслом. В продукте "Maslo ekstra 82% Mleczna Dolina" обнаружили 94% немолочных жиров, а в "Maslo ekstra 82% SM Mlekovita" – почти 90%.

Еще один образец – Brie Naturalny также не соответствовал заявленному составу. Анализ показал около 34% заменителей молочного жира, хотя настоящий сыр бри не должен содержать растительных жиров.

Только один из проверенных продуктов успешно прошел лабораторный контроль. Масло Laciate Extra 83% (Mlekpol) не содержало посторонних жиров и соответствовало заявленному составу.

Действительно ли это польские продукты

Авторы проверки отмечают, что не могут однозначно утверждать, где именно произошла фальсификация. Проблема заключается в том, что часть продукции, приобретенной на рынке, не имела украинской маркировки, информации об официальном импортере или перевода на украинский язык.

Из-за этого невозможно точно установить, речь идет о подделке, изготовленной уже в Украине, или о фальсифицированном товаре, поступившем из-за рубежа. В то же время при сравнении с продукцией, продаваемой в крупных супермаркетах, подобных проблем с маркировкой обнаружено не было. Особое внимание в ходе проверки уделили способу продажи продукции.

Например, сыр покупателю предлагали как "польскую Гауду", хотя после внимательного изучения упаковки выяснилось, что это не сыр, а белково-жировой продукт. Такие товары могут внешне напоминать натуральный сыр, однако по составу представляют собой совершенно другой продукт. Именно из-за этого покупатели нередко уверены, что приобретают импортный сыр из Польши, хотя фактически получают дешевый продукт с большим количеством растительных жиров.

Почему низкая цена должна насторожить

В ходе проверки также было отмечено существенное различие в стоимости продукции. Поддельное "масло" продавали примерно по 45–55 гривен за 200 граммов, тогда как настоящее сливочное масло стоило почти 220 гривен за 500 граммов.

Конечно, сама по себе низкая цена не является доказательством подделки. Однако если импортный "польский" сыр или масло стоят подозрительно дешево, это может быть поводом внимательнее проверить упаковку, состав и наличие украинской маркировки.

На что обращать внимание при покупке

Специалисты советуют покупать молочную продукцию только в официальных торговых сетях или проверенных магазинах, где товар имеет полную украинскую маркировку. Перед покупкой стоит проверить:

указан ли официальный импортер;

есть ли информация на украинском языке;

написано ли на упаковке именно "сыр" или "сливочное масло", а не "сырный продукт" или "белково-жировой продукт";

не является ли цена подозрительно низкой по сравнению с аналогичной продукцией.

Отсутствие этой информации не всегда означает, что товар поддельный, однако существенно затрудняет проверку его происхождения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине импортный сыр уже занимает более половины рынка, тогда как производство отечественной продукции сократилось на 6%, а ввоз сыров на сычужной основе за год вырос на 13%. В связи с выявленными схемами, когда коммерческие партии молочной продукции ввозятся под видом гуманитарной помощи, государство усиливает контроль на границе, проверки грузов, мониторинг продаж и внедряет систему прослеживаемости продукции от ввоза до конечного получателя.

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