Путин во второй раз за лето увеличил численность армии РФ: сколько россиян отправят на смерть в Украину

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об очередном увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ. Это уже второе такое решение за лето, а общее количество военнослужащих теперь должно достичь 1 млн 535 тыс. человек.

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Такие изменения свидетельствуют о продолжении курса Кремля на наращивание армии для ведения войны против Украины. О новом указе сообщили российские СМИ.

Штатная численность Вооруженных сил России установлена на уровне 2 426 130 человек, из которых 1 535 000 — военнослужащие. В то время как согласно предыдущему решению Кремля штатная численность армии составляла 2 399 130 человек, а количество военнослужащих — 1 510 000. Таким образом, новый документ предусматривает увеличение еще на 25 тыс. военнослужащих и общее расширение штатной численности ВС РФ.

Это уже второе увеличение численности российской армии за летний период. До этого Путин уже подписывал указ, расширивший штат военнослужащих, продолжив курс на наращивание военного потенциала страны.

Во время встречи с участниками войны Путин заявил, что на территории Украины находится крупная российская военная группировка.

"У нас там большая группировка, более 700 тысяч человек", — сказал глава Кремля.

Российское правительство уже задумывается о том, что делать после окончания войны, когда значительное число военнослужащих вернётся к гражданской жизни.

"Мы все понимаем, что когда специальная военная операция подойдет к концу, значительное количество людей окажется "на гражданке". Поверьте мне, все в правительстве об этом думают", — заявил диктатор.

Также Путин отметил, что ветеранам, которые захотят повысить уровень образования или получить новую профессию, якобы должны предоставить такую возможность.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении численности вооружённых сил страны-агрессора до более чем 2,3 миллиона человек. Штатная численность военнослужащих и персонала увеличилась на 2 640 человек.

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