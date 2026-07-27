8 направлений, по которым Дональд Трамп в течение 1,5 года работал в интересах Кремля

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут встречу в Вашингтоне завтра, 28 июля 2026 года.

В последнее время многие поверили в искренность Трампа в отношении смягчения его позиции по Украине. Однако это скорее похоже на корректировку предвыборной риторики накануне промежуточных выборов в Конгресс, ведь большинство американцев поддерживает оказание помощи Украине.

Прошло всего полтора года с тех пор, как Трамп стал президентом, и за это время он наделал много зла Украине, которое неисправимо с помощью лицемерных слов.

За годы полномасштабной войны накопился длинный список претензий украинцев к Дональду Трампу. Если отбросить эмоции и разобрать их по полочкам, становится видна целостная картина: его заявления, решения и политические шаги систематически были выгодны Кремлю – от легитимизации Путина и давления на Украину до разрушения единства Запада и подрыва международного права. Война и конфликты

Претензии украинцев к Дональду Трампу – это не набор случайных заявлений или отдельных скандалов. Речь идет о последовательной политической линии, которая ослабляла Украину, разрушала единство Запада, размывала ответственность России за агрессию и создавала для Кремля благоприятные политические и информационные условия. Ниже – восемь основных направлений, по которым эта политика проявлялась.

1. Легитимизация России и Путина

Фактически признал Путина равноправным и легитимным партнером для переговоров без требования ответственности за агрессию.

Постоянно говорит о необходимости "договариваться с Путиным", а не о принуждении России к прекращению агрессии. Избегает формулы: "Россия – агрессор, Украина – жертва". Неоднократно ставил Украину и Россию на один моральный уровень, говоря об "обеих сторонах".

Результат: Кремль получает сигнал, что его преступления не являются препятствием для международной легитимности.

2. Подрыв международного права

Не настаивает на наказании агрессора. Игнорирует принцип нерушимости международно признанных границ. Продвигает идею передачи украинских территорий в обмен на "мир".

Фактически это означает, что агрессия может быть вознаграждена территориальными завоеваниями.

Это подрывает всю систему международной безопасности, сформированную после Второй мировой войны.

3. Ослабление Украины

Прекращал или задерживал американскую военную помощь. Использовал поддержку Украины как инструмент политического торга. Оказывал давление на Зеленского. Публично унижал украинское руководство. Обвинял Украину в войне или намекал на ее ответственность.

При этом практически никогда не применял подобной риторики в отношении Кремля.

4. Размывание моральной оценки войны

Трамп систематически: не называет российские удары терроризмом; почти не говорит о:

- массовых убийствах;

- депортации украинских детей;

- пытках гражданских лиц;

- уничтожении украинских городов;

- попытке ликвидировать украинскую государственность. Такая риторика стирает разницу между преступником и его жертвой.

5. Информационная поддержка Кремля

Неоднократно повторял или распространял тезисы, совпадающие с кремлевской пропагандой: "это не наша война"; "Украина должна уступить территории"; преувеличивал масштабы американской помощи Украине; создавал негативный образ Украины и Зеленского.

Эти заявления активно используются российской пропагандой.

6. Подрыв единства Запада

Его политика создает: атмосферу неопределенности; сомнения в надежности США; раскол среди союзников; снижение готовности поддерживать Украину.

Именно эта неопределенность стала одним из главных стратегических подарков Кремлю.

7. Поддержка политических союзников Кремля

Трамп демонстрировал благосклонность или политическую поддержку политикам, которые регулярно выступают против украинских интересов, в частности: исполнительной ветви власти Виктору Орбану; Каролю Навроцкому (в контексте его антиукраинской риторики); другим политическим силам, выступающим за сокращение поддержки Украины. Это укрепляет антиукраинский лагерь внутри Запада.

8. Создание атмосферы безнаказанности

Самое важное – даже не отдельные заявления.

Политика Трампа создала для Кремля стратегически выгодную среду: Запад начал сомневаться в собственном единстве. Союзники перестали быть уверенными в американских гарантиях. Россия получила основания рассчитывать на усталость Запада. Путин увидел шанс дождаться более выгодной политической ситуации вместо прекращения войны.

Общий вывод

С украинской точки зрения главная претензия к Трампу заключается не только в отдельных высказываниях или решениях. Его риторика и политические шаги последовательно: ослабляли международную поддержку Украины; размывали грань между агрессором и жертвой; подрывали авторитет международного права; создавали выгодные для Кремля политические и информационные условия; давали России основания рассчитывать, что агрессия не повлечет за собой должных политических последствий.

В то же время следует проводить различие между оценкой политических последствий и утверждениями о намерениях. Впрочем, можно обоснованно утверждать, что определенные действия или заявления Трампа были выгодны Кремлю или способствовали достижению его целей.