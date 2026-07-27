Выборы депутатов Государственной Думы РФ и региональные выборы назначены на 20 сентября 2026 года.

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До голосования остается менее двух месяцев. Все официальные парламентские силы ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди") придерживаются единой идеологии и полностью поддерживают военный курс Кремля.

На политической арене нет ни одного субъекта, который предлагал бы альтернативу, поэтому, несмотря на ухудшение отдельных экономических показателей, предпосылок для изменения политического вектора или предвыборной риторики власти нет.

В классических демократических системах ухудшение качества жизни приводит к поражению правящих сил. Ярким примером стали парламентские выборы в Венгрии весной 2026 года, где Виктор Орбан построил кампанию на перекладывании вины за экономический упадок на Украину, но проиграл из-за реакции избирателей на собственные бытовые проблемы. Однако в российских реалиях этот механизм не работает.

Попытки донести до россиян мысль о том, что первопричиной их бедствий является захватническая политика Путина, наталкиваются на глубокую психологическую защиту. Признать вину своего государства означает взять на себя моральную ответственность. Поэтому массовое сознание выбирает более простой путь: объявить виновными украинцев или Запад, но не искать источник проблем в собственной системе.

Главная беда заключается в том, что российская элита сформирована на единых монолитных принципах. Кто бы ни пришел во властные кабинеты, трансформации не произойдет. Несмотря на санкции, система сохраняет высокий уровень благосостояния. Военные расходы, перераспределение активов и параллельный импорт обеспечивают верхушке сверхприбыли, поэтому власть не испытывает никакого дискомфорта или дефицита.

В то же время общество демонстрирует высокий уровень приспособленчества. На локальные кризисы россияне реагируют не политическим протестом, а прагматичным изменением потребительского поведения. Когда возникают риски дефицита или скачков цен на бензин, это не приводит к требованиям прекратить войну, а стимулирует рынок электромобилей. За первые пять месяцев 2026 года продажи новых электромобилей и гибридов в РФ выросли на 88%, достигнув 44 тысяч единиц.

Аналогичная модель работает и в логистике. Удары по складским комплексам Wildberries вызывают лишь краткосрочный шок. Потребители быстро переориентируются на Ozon или другие платформы. Это не останавливает общий товарный поток из Китая и не ухудшает системно качество жизни россиян, создавая лишь временные неудобства.

Главное, что стоит осознать: по большому счету, российское общество устраивает текущее положение дел и действующая власть. Высокие показатели доверия к Путину отражают реальный социальный консенсус, основанный на конформизме и готовности мириться с локальными минусами ради ощущения стабильности. Пока бытовой комфорт остается на достаточном уровне, а проблемы решаются за счет личной адаптации, в обществе нет спроса на перемены, что гарантирует сохранение курса и после сентябрьских выборов.