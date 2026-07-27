Зеленский прибыл с визитом в Великобританию и анонсировал важные переговоры. Видео

В понедельник, 27 июля, президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита прибыл в Великобританию. Там украинский политик встретится с новоназначенным премьер-министром Энди Бернемом и нашими военными, которые принимали участие в совместных учениях.

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Стороны обсудят дальнейшее сотрудничество между странами и совместное оборонное производство. Подробностями глава государства поделился в своем Telegram.

"Прибыл в Великобританию. В планах – встречи с премьер-министром Энди Бернемом, а также с нашими военными, которые сейчас находятся в Великобритании и, в частности, принимали участие в учениях Sea Breeze", – написал Зеленский.

Великобритания остается одним из ключевых союзников Украины

Он подчеркнул, что за время полномасштабной войны Украине и Великобритании удалось выстроить самое тесное партнерство за всю историю двусторонних отношений.

По его словам, главными направлениями сотрудничества остаются укрепление противовоздушной обороны, безопасность на море и развитие совместного оборонного производства, что укрепляет обороноспособность обоих государств.

"Мы ценим то, что всегда можем рассчитывать на принципиальные решения, лидерство и поддержку Великобритании. Будем работать и в дальнейшем, чтобы еще больше укреплять наше партнерство и повышать безопасность наших государств", – подытожил украинский лидер.

Напомним, уже во вторник, 28 июля, Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Главы государств планируют обсудить ход российско-украинской войны. Главным поводом для визита украинского президента в Вашингтон станет участие в церемонии прощания с сенатором-республиканцем от Южной Каролины Линдси Грэмом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил: если бы именно военно-политическое руководство Украины решало, продолжать ли боевые действия с российскими оккупантами или сесть за стол переговоров, оно отдало бы предпочтение переговорам. Однако, по его словам, именно Россия не заинтересована в прекращении войны, а не Украина.

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